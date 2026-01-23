Производство Buick Envision третьего поколения будет налажено в США

Ожидается, что производство стартует в 2028 году: новинка будет сходить с конвейера завода Fairfax Assembly в Канзас-Сити (штат Миссури) вместе с Chevrolet Equinox.

Принадлежащая концерну General Motors американская марка представила компактный кроссовер Buick Envision в 2014 году, до Штатов выпускающийся исключительно в Китае автомобиль добрался в 2016-м. Паркетник актуального второго поколения дебютировал в 2020-м, продажи в США стартовали в 2021 году, а рестайлинг эта модель пережила в 2023-м. Сейчас компания, судя по всему, занимается разработкой третьего поколения этой модели.

На фото: актуальный Buick Envision (версия для США)

Как сообщает Сarscoops, повышенные в прошлом году пошлины на импортируемые из Китая автомобили сильно ударили по Buick Envision. Результатом стало то, что марке пришлось поднять цены на эту модель на 3000 долларов, что эквивалентно примерно 228 тыс. рублей по текущему курсу. Сейчас стартовый ценник этого SUV в Штатах составляет 41 000 долларов (около 3,11 млн рублей).

Рост цен, очевидно, начал сказываться на продажах. В целом за 2025 год Buick Envision разошёлся по США тиражом в 41 924 экземпляра, этот показатель оказался на 11,4% меньше, чем годом ранее. При этом в четвёртом квартале, то есть после увеличения стоимости, результат модели на американском рынке рухнул сразу на 60,9%. Несмотря на это, паркетнику по итогам прошлого года удалось занять третье место в списке самых продаваемых моделей Buick.

Как сообщает издание, компания решила организовать производство Envision третьего поколения на заводе Fairfax Assembly, расположенном в Канзас-Сити (штат Миссури). С этого же конвейера в дальнейшем будет сходить Chevrolet Equinox. При этом старт выпуска новинки Buick намечен на 2028 год, после того, как будет завершено производство недавно представленного Chevrolet Bolt: напомним, в компании изначально заявили о том, что тираж этой модели будет ограничен.

На фото: салон актуального Buick Envision (версия для США)

В концерне пока что не смогли внятно ответить на вопрос издания о том, останется ли актуальный Buick Envision в продаже на американском рынке до тех пор, пока в 2028-м модельную линейку не пополнит его замена. Пока что представитель GM сказал лишь о том, компания сейчас «разрабатывает план перехода на новую модель». Судя по всему, подробности решения по этому вопросу появятся позже.

Есть вероятность, что Buick Envision третьего поколения может позаимствовать «начинку» у Chevrolet Equinox. Отметим, актуальный паркетник с логотипом в виде галстука-бабочки оснащается бензиновой 1,5-литровой турбочетвёркой, его отдача составляет 177 л.с., а максимальный крутящий момент – 203 Нм. Переднеприводному кроссоверу в пару к мотору положен вариатор, а полноприводной версии – восьмиступенчатый автомат.

Тем временем, на днях марка Buick представила очередную новинку, которая предназначена для китайского рынка: речь идёт о кроссовере Electra E7. В его основе лежит платформа Xiao Yao, которая роднит этот паркетник с седаном Electra L7 и минивэном Electra Encasa.