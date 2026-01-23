Новинки ×
  • Производство Buick Envision третьего поколения будет налажено в США

Производство Buick Envision третьего поколения будет налажено в США

23.01.2026 394 0 0
Производство Buick Envision третьего поколения будет налажено в США

Ожидается, что производство стартует в 2028 году: новинка будет сходить с конвейера завода Fairfax Assembly в Канзас-Сити (штат Миссури) вместе с Chevrolet Equinox.

Принадлежащая концерну General Motors американская марка представила компактный кроссовер Buick Envision в 2014 году, до Штатов выпускающийся исключительно в Китае автомобиль добрался в 2016-м. Паркетник актуального второго поколения дебютировал в 2020-м, продажи в США стартовали в 2021 году, а рестайлинг эта модель пережила в 2023-м. Сейчас компания, судя по всему, занимается разработкой третьего поколения этой модели.

На фото: актуальный Buick Envision (версия для США)

Как сообщает Сarscoops, повышенные в прошлом году пошлины на импортируемые из Китая автомобили сильно ударили по Buick Envision. Результатом стало то, что марке пришлось поднять цены на эту модель на 3000 долларов, что эквивалентно примерно 228 тыс. рублей по текущему курсу. Сейчас стартовый ценник этого SUV в Штатах составляет 41 000 долларов (около 3,11 млн рублей).

Рост цен, очевидно, начал сказываться на продажах. В целом за 2025 год Buick Envision разошёлся по США тиражом в 41 924 экземпляра, этот показатель оказался на 11,4% меньше, чем годом ранее. При этом в четвёртом квартале, то есть после увеличения стоимости, результат модели на американском рынке рухнул сразу на 60,9%. Несмотря на это, паркетнику по итогам прошлого года удалось занять третье место в списке самых продаваемых моделей Buick.

Как сообщает издание, компания решила организовать производство Envision третьего поколения на заводе Fairfax Assembly, расположенном в Канзас-Сити (штат Миссури). С этого же конвейера в дальнейшем будет сходить Chevrolet Equinox. При этом старт выпуска новинки Buick намечен на 2028 год, после того, как будет завершено производство недавно представленного Chevrolet Bolt: напомним, в компании изначально заявили о том, что тираж этой модели будет ограничен.

На фото: салон актуального Buick Envision (версия для США)

В концерне пока что не смогли внятно ответить на вопрос издания о том, останется ли актуальный Buick Envision в продаже на американском рынке до тех пор, пока в 2028-м модельную линейку не пополнит его замена. Пока что представитель GM сказал лишь о том, компания сейчас «разрабатывает план перехода на новую модель». Судя по всему, подробности решения по этому вопросу появятся позже.

1 / 2
2 / 2

Есть вероятность, что Buick Envision третьего поколения может позаимствовать «начинку» у Chevrolet Equinox. Отметим, актуальный паркетник с логотипом в виде галстука-бабочки оснащается бензиновой 1,5-литровой турбочетвёркой, его отдача составляет 177 л.с., а максимальный крутящий момент – 203 Нм. Переднеприводному кроссоверу в пару к мотору положен вариатор, а полноприводной версии – восьмиступенчатый автомат.

Тем временем, на днях марка Buick представила очередную новинку, которая предназначена для китайского рынка: речь идёт о кроссовере Electra E7. В его основе лежит платформа Xiao Yao, которая роднит этот паркетник с седаном Electra L7 и минивэном Electra Encasa.

кроссовер США Китай авторынок производство новинки Buick Buick Envision

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Как правильно обкатать новый автомобиль: советы для счастливых покупателей Удивительно, но единственно верного ответа на вопрос, необходимо ли обкатывать новый автомобиль, нет. Однако большинство специалистов сходятся во мнении, что идея эта в целом не только хорош... 258 1 0 23.01.2026
Статьи / История Ferrari F50: болид Формулы-1 для дорог общего пользования В наши дни Ferrari выпускает лимитированные модели с семизначными ценниками, попадающие в разряд классики уже на этапе презентации, чуть ли не каждый год. Это вполне объяснимо: компания хоче... 1459 1 2 22.01.2026
Статьи / Авто с пробегом Peugeot 207 с пробегом: старые моторы лучше новых, а три педали всегда лучше двух В первой части обзора подержанного Peugeot 207 мы рассказали, что кузов этого автомобильчика от идеала далёк, хотя и совсем проблемным его назвать нельзя. Зато к салону вопросов минимум, а... 1163 7 1 21.01.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 75894 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46239 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 18520 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
7 Peugeot 207 с пробегом: старые моторы лучше новых, а три педали всегда...
5 Канада разрешит ввоз китайских электромобилей в обмен на экспорт рапса...
3 Ложа для двоих: тест-драйв GAC M8 Lounge с телевизором и холодильником
Новые комментарии
Change privacy settings