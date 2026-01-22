Новый кроссовер Buick Electra E7 показался на свежих кадрах

Марка Buick продолжает подогревать интерес к новейшему паркетнику, предназначенному для китайского рынка. Там модель ждут в продаже в ближайшие месяцы, кросс будет доступен в виде подзаряжаемого гибрида.

Сертификат кроссовера Buick Electra E7 внесли в базу Минпрома КНР в начале января, после чего сама марка распространила первые фирменные изображения. Теперь опубликованы новая порция картинок и видеоролик, попутно Buick поделился кое-какими свежими данными. Напомним, Electra – это отдельный электрифицированный суббренд, созданный специально для Китая. А E7 стал третьей моделью в его гамме, в основу которой легла платформа Xiao Yao: в прошлом году в продажу поступили родственные паркетнику седан Buick Electra L7 и минивэн Buick Electra Encasa.

По своим габаритам кроссовер Electra E7 близок к популярному как в Поднебесной, так и в России Geely Monjaro (на родине это Geely Xingyue L). Длина нового Бьюика равна 4850 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1676 мм, колесная база – 2850 мм.

Среди особенностей внешности Buick Electra E7 – гладкий «нос», мудреная головная оптика, полускрытые ручки дверей и монофонарь. При этом в расположенную на корме плашку встроена светящаяся надпись с названием основной марки. Над лобовым стеклом установлен лидар, ведь E7 имеет продвинутый автопилот Momenta R6.

Пятиместный интерьер производитель до сих пор не продемонстрировал, в Buick ограничились лишь общим описанием. Модели обещаны качественные материалы отделки и 50-дюймовый проекционный дисплей с дополненной реальностью, а за работу мультимедиа отвечает мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8775P. Между тем тестовые образцы уже попадались на китайских дорогах, так что шпионам удалось заглянуть в салон. Внутри – компактный приборный экран и, наоборот, гигантский центральный планшет. Отдельный дисплей предусмотрен и для задних седоков – он прикреплен к потолку.

Паркетник Electra E7 представляет собой подзаряжаемый гибрид. Сам Buick пока пиарит версию со 156-сильным бензиновым двигателем 1.5 и 224-сильным электромотором. При этом в сертификате еще заявлен вариант с атмосферником 1.5 мощностью 98 л.с. (электродвижок тот же). О батарее информации все еще нет. Зато известно, что в электрическом режиме кроссовер проедет 210 км по китайскому циклу CLTC, а совокупная дальнобойность – 1600 км. Новинке также досталась активная подвеска, которая заранее подстраивается под дорожные неровности.

Полноценную премьеру Buick Electra E7 должен справить до конца первого квартала.