Производство китайских дизельных двигателей JAC наладят в Татарстане. Их получат УАЗы

Производитель «Соллерс» в сентябре прошлого года обновил свой специнвестконтракт (СПИК), чтобы он более соответствовал развитию в актуальных экономических реалиях. Этот документ «подогнали» под локализацию в Елабуге двух коммерческих автомобилей JAC, напомним, они были представлены в ноябре под именами Соллерс Атлант и Соллерс Арго. Тогда же на заводе Соллерс Алабуга стартовала отвёрточная сборка этих двух машин.

На фото: Соллерс Атлант

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в текущем году намечен переход на производство полного цикла – со штамповкой, окраской и выпуском ключевых комплектующих, в том числе электронных компонентов, деталей шасси и дизельных двигателей. Теперь в компании «Соллерс» официально объявили о подписании договора займа с Фондом развития промышленности: средства пойдут на проект по выпуск дизелей.



На фото: Соллерс Арго

Сообщается, что ради реализации этого проекта Соллерс перезапустит моторный завод, расположенный в ОЭЗ «Алабуга» (здесь в своё время выпускали двигатели для автомобилей марки Ford). Кроме того, производитель намерен привлечь свой инжиниринговый центр в Республике Татарстан (занимается разработкой, запуском и сертификацией новых продуктов и иными инженерными решениями).



В компании пояснили, что размер льготного займа составляет 1,7 млрд рублей (общая сумма инвестиций – 2,2 млрд рублей), эти деньги пойдут на налаживание производства в РФ «дизельных двигателей нового поколения», их объём составит от 2,0 до 2,7 литра. Кстати, ещё в конце прошлого года стало известно о том, что стартовал процесс локализации двухлитрового китайского дизельного мотора JAC и шестиступенчатой механической коробки передач к нему.



Тогда сообщалось, что по плану производство этого силового агрегата должно быть освоено к 2024 году, при этом Соллерс намерен оснащать им в том числе и автомобили марки УАЗ (они лишились собственного дизеля ЗМЗ-514 ещё в 2016-м). Известно, что в следующем году на отечественные автомобили, выпускаемые на Ульяновском автозаводе, вернётся «автомат», но подробностей о нём пока нет.

На фото: УАЗ Patriot

Сегодня председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов подтвердил, что производитель собирается «модернизировать модельный ряд автомобилей УАЗ, оснастив их новым двигателем 2,0 литра». Он добавил, что «долгосрочная цель данного проекта – появление в России высоколокализованных малолитражных дизельных двигателей для потребностей автопрома, а также других отраслей – в том числе специального и энергетического машиностроения, производства сельскохозяйственной техники, судостроения и других».



На фото: УАЗ Пикап

В Соллерсе отметили, что в список конструктивных решений линейки дизельных двигателей объёмом от 2,0 до 2,7 литра входят цепной привод ГРМ, чугунная головка блока цилиндров и другие, что позволяет использовать их даже в сложных условиях эксплуатации. Ещё производитель отметил, что у этих дизелей в перспективе есть возможность соответствия стандарту «Евро-6».



Актуальный внедорожник УАЗ Patriot оснащается бензиновым двигателем ЗМЗ-0409051 объемом 2,7 литра, его отдача составляет 150 л.с., а максимальный крутящий момент – 235 Нм. Напомним, Соллерс Атлант выпускается с двумя дизелями на выбор (мощностью 139 и 150 л.с.), а Соллерс Арго положены либор 130-сильный дизельный мотор, либо 147-сильный бензиновый вариант.