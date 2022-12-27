Соллерс обеспечит УАЗы дизелями и готовит новые модели внедорожников

Геополитические события 2022 года стали катализатором фундаментальных изменений в компании Соллерс, в состав которой входят заводы Соллерс Алабуга (Алабуга — это, напомним, особая экономическая зона в Елабужском районе Республики Татарстан), УАЗ, ЗМЗ и производственная площадка во Владивостоке, на которой раньше собирали автомобили Mazda. СП Исузу Соллерс в активах, по сути, нет, это предприятие толком не заработало и в октябре расторгло СПИК с Минпромторгом.

В июне изменилась структура собственников Соллерса, основным владельцем компании (76,7%) стало свежеобразованное ООО «Альтер Инвест», которое в свою очередь на 39,5% принадлежит Адилю Ширинову, на 35,5% Николаю Соболеву — нынешнему гендиректору ПАО «Соллерс» и на 20% Зои Каики — заместителю гендиректора.

В сентябре Соллерс обновил свой СПИК под развитие в новых экономических реалиях и локализацию в Елабуге двух коммерческих автомобилей JAC — их представили в ноябре как Соллерс Атлант и Соллерс Арго, тогда же началась их отвёрточная сборка на заводе Соллерс Алабуга, но уже в следующем году планируется перейти к производству полного цикла — со штамповкой, окраской и выпуском ключевых комплектующих, в том числе дизельных двигателей, деталей шасси и электронных компонентов.

В середине декабря ЗМЗ возобновил выпуск собственных грузовых двигателей V8. О том, что будет дальше, Адиль Ширинов рассказал в большом интервью газете «Коммерсантъ».

По словам Адиля Шамильевича, процесс локализации 2,0-литрового китайского дизельного двигателя JAC и 6-ступенчатой механической коробки передач к нему уже начат, производство этого силового агрегата планируется освоить к 2024 году и оснастить им в том числе автомобили УАЗ, которые лишились собственного дизеля ЗМЗ-514 ещё в далёком 2016-м. Также к 2024 году на УАЗы вернётся автоматическая коробка передач, но какая именно, пока неизвестно.

26 ноября 2022 года, завод Соллерс Алабуга. Адиль Ширинов показывает вице-премьеру Денису Мантурову новый дизельный двигатель.

Ширинов развеял слухи о возможной ликвидации УАЗа, этот завод планируется сохранить и активно развивать продуктовую линейку. Помимо новых модификаций существующих моделей на УАЗе могут появится и полностью новые модели на новой платформе, но это более отдалённая перспектива, на период после 2024 года.



Соллерс хочет активно развивать собственный, материнский бренд, половина новых моделей под ним будет разработана в России, но с привлечением технологий и компонентной базы партнёров из Китая и других стран, готовых в нынешних геополитических реалиях сотрудничать с российскими компаниями. Соллерс сегодня интересуют прежде всего коммерческие автомобили и внедорожники, при этом внедорожники могут выпускаться как под маркой Соллерс, так и под маркой УАЗ — в зависимости от их назначения и выбранного маркетологами позиционирования, конкретные детали этих проектов обсуждать пока рано.

Завод во Владивостоке планируется оживить в 2023 году, исходя из основных приоритетов Соллерса, то есть там стоит ждать не легковые электромобили, как многие думали, а внедорожники и/или коммерческую технику.

В целом из ответов Ширинова складывается впечатление, что сейчас возможностей для развития Соллерса во многих аспектах больше, чем было до февральских событий и последовавших за ними санкций: устранены многие ограничения, которые накладывал на компанию формат СП с прежними партнёрами. Кооперация с китайскими производителями более простая, гибкая и быстрая, возможностей для собственного творчества намного больше, есть смысл и стимул развивать инженерные кадры — это сейчас одно из главных направлений инвестиций Соллерса.

