Законы ×
  • Прошедших техосмотр могут освободить от проверок ГИБДД на дорогах

Прошедших техосмотр могут освободить от проверок ГИБДД на дорогах

20.12.2021 149 0 0

Соответствующая норма содержится в законопроекте, предполагающем отмену обязательного ТО для физлиц, владеющих легковыми автомобилями.

 

Согласно действующей на сегодняшний день норме, в России все собственники легковых автомобилей в возрасте старше четырёх лет должны в обязательном порядке в установленные сроки отправлять свои машины на проверку технического состояния. После такого осмотра формируется диагностическая карта, причём сейчас этот документ существует только в электронном формате (ранее водителям выдавалась бумажная копия): он подтверждает, что транспорт можно эксплуатировать.

Сейчас законодатели продолжают обсуждать резонансную инициативу: речь идёт о возможности отмены обязательного техосмотра в России. Сначала с этой инициативой выступили в ГИБДД, затем её подхватили в правительстве. Соответствующий законопроект уже находится в стадии рассмотрения. Изначально предполагалось, что добровольной проверка станет для всех легковых машин, не участвующих в коммерческих перевозках пассажиров и грузов. Позднее к категории тех, для кого техосмотр останется обязательным, решили добавить машины физлиц, в случае, если они меняют владельца. Кроме того, пройти проверку понадобится в случае внесения в конструкцию изменений (к примеру, при переводе машины на газ).

Документ власти хотят успеть принять до конца текущего года: парламент намерен одобрить законопроект в течение ближайших дней. Об этом ранее рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Затем готовящаяся норма с поправками в закон «О техосмотре» должна отправиться на согласование другими инстанциями. Власти могут успеть принять проект, в случае, если он не вызовет споров и разногласий и не потребует последующей доработки.

Как сообщает «Коммерсант», рассматриваемый документ включает в себя весьма любопытный пункт. Речь идёт о том, что водителей, у которых имеется действующая диагностическая карта (то есть тех, кто решит пройти ТО в добровольном порядке), освободят от проверок в рамках «государственного контроля за безопасностью движения».

Здесь имеются в виду проверки, которые сотрудники ГИБДД проводят непосредственно на дорогах. Согласно этому пункту, полицейские будут иметь право проверять машины с действующими диагностическими картами только в случае «визуального обнаружения признаков неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения».

Ранее стало известно о том, что если законопроект о добровольном техосмотре для большинства физлиц, владеющих легковушками, будет одобрен, многие представители бизнеса откажутся от него и не будут получать аккредитацию в 2022 году. В итоге Союз операторов ТО предложил депутатам внести изменения в инициативу: обязать отправлять на проверку технического состояния машины, попавшие в ДТП, а также транспорт, владельцы которого получили ранее штраф по части 1, статье 12.5 КоАП «Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация ТС запрещена».

Кроме того, операторы ТО предлагают отказаться от госрегулирования стоимости услуг (на сегодняшний день она определяется на региональном уровне). Актуальные ценники представители сферы бизнеса считают заниженными. По их мнению, в качестве основы расчёта стоит использовать стоимость нормо-часа на СТО (в зависимости от субъекта РФ). Стоит ожидать, что в итоге ценник услуги значительно увеличится.

Россия авто и общество ГИБДД техосмотр законы

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Вооружённый нейтралитет: армейская техника Швейцарии времен Второй мировой Небольшая страна Европы, в начале XIX века принявшая курс на «вечный нейтралитет», во время Второй мировой имела в своём распоряжении три малоизвестных автомобильных фирмы, которые в небольш... 1557 1 3 19.12.2021
Статьи / Тесты А вместо сердца – чей-то там мотор: знаешь ли ты общие двигатели у разных автомобилей? Совсем недавно мы проверяли вас, разбираетесь ли вы в том, какие малолитражки стали донорами передней и задней оптики  для дорогущих суперкаров. Сегодня мы пошли тем же путём, но избрали ку... 7902 3 6 18.12.2021
Статьи / Практика Хотеть – не значит мочь: почему менять свечи не так просто, как это кажется Многие уверены, что менять свечи зажигания совсем не сложно. Пожалуй, проще только заменить воздушный фильтр. И всё-таки некоторые делают это не совсем правильно, непреднамеренно сокращая ре... 5544 0 11 17.12.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв V12, подруливающая задняя ось и полмашины запчастей: опыт владения BMW 850 CSi Этой «баварской Феррари», сделанной в первую очередь для рынка США, не повезло появиться на свет во время рецессии, вызванной войной в Персидском заливе и колебаниями нефтяных цен. В какой-т... 18748 10 3 29.07.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Уходящий и приходящий, шумный и тихий, вялый и бодрый: Honda CR-V против Opel Grandland X Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и фил... 17558 11 5 12.08.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чёрный хром против ржавчины, идеальная АКП и маловато клиренса: тест нового Chevrolet Tahoe Настал праздник на улочке, на которой живут немногочисленные поклонники Больших Американских Внедорожников: в Россию приехали новые Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. И если раньше это был... 16600 3 4 21.07.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
60 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings