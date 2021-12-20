Прошедших техосмотр могут освободить от проверок ГИБДД на дорогах

Согласно действующей на сегодняшний день норме, в России все собственники легковых автомобилей в возрасте старше четырёх лет должны в обязательном порядке в установленные сроки отправлять свои машины на проверку технического состояния. После такого осмотра формируется диагностическая карта, причём сейчас этот документ существует только в электронном формате (ранее водителям выдавалась бумажная копия): он подтверждает, что транспорт можно эксплуатировать.



Сейчас законодатели продолжают обсуждать резонансную инициативу: речь идёт о возможности отмены обязательного техосмотра в России. Сначала с этой инициативой выступили в ГИБДД, затем её подхватили в правительстве. Соответствующий законопроект уже находится в стадии рассмотрения. Изначально предполагалось, что добровольной проверка станет для всех легковых машин, не участвующих в коммерческих перевозках пассажиров и грузов. Позднее к категории тех, для кого техосмотр останется обязательным, решили добавить машины физлиц, в случае, если они меняют владельца. Кроме того, пройти проверку понадобится в случае внесения в конструкцию изменений (к примеру, при переводе машины на газ).

Документ власти хотят успеть принять до конца текущего года: парламент намерен одобрить законопроект в течение ближайших дней. Об этом ранее рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Затем готовящаяся норма с поправками в закон «О техосмотре» должна отправиться на согласование другими инстанциями. Власти могут успеть принять проект, в случае, если он не вызовет споров и разногласий и не потребует последующей доработки.



Как сообщает «Коммерсант», рассматриваемый документ включает в себя весьма любопытный пункт. Речь идёт о том, что водителей, у которых имеется действующая диагностическая карта (то есть тех, кто решит пройти ТО в добровольном порядке), освободят от проверок в рамках «государственного контроля за безопасностью движения».

Здесь имеются в виду проверки, которые сотрудники ГИБДД проводят непосредственно на дорогах. Согласно этому пункту, полицейские будут иметь право проверять машины с действующими диагностическими картами только в случае «визуального обнаружения признаков неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения».



Ранее стало известно о том, что если законопроект о добровольном техосмотре для большинства физлиц, владеющих легковушками, будет одобрен, многие представители бизнеса откажутся от него и не будут получать аккредитацию в 2022 году. В итоге Союз операторов ТО предложил депутатам внести изменения в инициативу: обязать отправлять на проверку технического состояния машины, попавшие в ДТП, а также транспорт, владельцы которого получили ранее штраф по части 1, статье 12.5 КоАП «Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация ТС запрещена».

Кроме того, операторы ТО предлагают отказаться от госрегулирования стоимости услуг (на сегодняшний день она определяется на региональном уровне). Актуальные ценники представители сферы бизнеса считают заниженными. По их мнению, в качестве основы расчёта стоит использовать стоимость нормо-часа на СТО (в зависимости от субъекта РФ). Стоит ожидать, что в итоге ценник услуги значительно увеличится.

