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  • Путь к морю: новый путепровод на платной трассе М-4 «Дон» откроют для движения осенью

Путь к морю: новый путепровод на платной трассе М-4 «Дон» откроют для движения осенью

04.08.2021 3792 0 1

Работы на объекте на данный момент почти завершены. Путепровод находится на основном ходу автодороги в Ростовской области.

 

М-4 «Дон», также как и другие платные трассы в России, находится в доверительном управлении госкомпании «Автодор». Эта автодорога знакома многим, так как её маршрут следует к курортам Черноморского побережья. За проезд по этой большей части участков М-4 автомобилистам приходится платить. При этом путь нередко бывает довольно серьёзно загружен: по подсчётам, в пиковые месяцы (то есть на протяжении всего курортного сезона) среднесуточный трафик здесь составляет примерно 70-80 тыс. машин. На узких участках это нередко приводит к многочасовым пробкам даже из-за небольших заторов.

Чтобы таких проблемных мест было меньше, «Автодор» проводит реконструкции, ремонты, а также строит новые объекты, что в совокупности улучшает организацию движения на трассе. Одним из новых объектов, который скоро появится на платной трассе, станет путепровод на Сальском кольце (он расположен на основном ходу автодороги «Дон» в Ростовской области).

Как рассказали в госкомпании, монтаж последнего пролётного строения нового путепровода подрядчики вели буквально с колёс в конце прошлого месяца. Его длина составила 125,25 метра. В ходе выполнения этой части работ балковоз подавал балку гусеничному крану, затем уезжал за следующей. В общей сложности на монтаж двенадцати балок ушло четыре ночи.

Известно, что на новом путепроводе (он проходит на 1083 километре трассы М-4) сейчас уже сооружены шесть опор и уложены балки на всех пяти пролётах, а монолитная железобетонная плита проезжей части есть в четырёх пролётах из пяти. В ближайшее время плиты пятого пролёта проезжей части будут залиты бетоном (то есть подрядчики произведут омоноличивание). Кроме того, на новом путепроводе будет уложено два слоя асфальтобетона, появятся тротуары и установят барьерное ограждение.

Построенный путепровод на 1083 километре трассы «Дон» по завершению работ станет частью разноуровневой транспортной развязки. Её возводят в рамках строительства обхода Ростова-на-Дону (рабочее название объекта – «обход Аксая»). Этот участок пройдёт над существующей развязкой «Сальское кольцо» и станет частью основного хода трассы М-4. Как отметили в госкомпании, это позволит ощутимо увеличить пропускную способность автодороги «Дон» в Ростовской области.

Движение автомобилей по новому путепроводу запустят уже этой осенью, к этому времени все работы на участке должны быть завершены. Так что к следующему курортному сезону ехать по участку этой трассы, проходящему в Ростовской области, должно стать проще.

Как мы сообщали ранее, одна из важнейших реконструкций трассы М-4 «Дон» на сегодняшний дань – это строительство дальнего западного обхода Краснодара (ДЗОК). Объект планируется сдать в эксплуатацию в конце 2023 года, его протяжённость составит 52 километра. Этот участок пройдёт у станицы Марьянской, обойдет хутор Копанской, станицы Нововеличковскую и Новотитаровскую и выйдет на 1304-м км трассы М-4 «Дон».

Россия авто и общество дороги

 

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