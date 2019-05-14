Нетрезвых за рулём стало меньше, но судят их теперь строже

О соответствующих итогах 2018 года рассказали в Судебном департаменте при Верховном суде.

Согласно статистике департамента, в России за 2018 год уменьшилось число водителей, которые были лишены прав за управление автомобилем в состоянии опьянения. Всего за указанный период к ответственности за это нарушение ПДД привлечено 275 776 человек. А в предыдущем году наказали 317 484 нетрезвых автомобилиста. То есть спад показателя составил примерно 13%.

По итогам прошлого года лишение прав в качестве дополнительного наказания суды назначили 212 тыс. водителей, а в 2017-ом – почти 248 тыс. человек.

Отдельно в статистике указаны те, кто отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения. Так, в 2018 году перед судом предстали 177,5 тыс. человек, а годом ранее – более 204 тыс. автомобилистов.

По данным Судебного департамента при Верховном суде, меньше стало также количество уголовных дел, которые завели в отношении водителей, попавшихся на нетрезвой езде повторно. За это нарушение ПДД к ответственности в прошлом году привлекли 66 287 человек. Правда, реальные сроки тюремного заключения дали только 7 тыс. водителей. Примерно столько же человек получили условные сроки. Большинство – 48 тыс. водителей – приговорили к выполнению обязательных работ.

Для сравнения: в 2017-ом к ответственности за повторное нетрезвое вождение привлекли порядка 72 тыс. человек, при этом реальные сроки дали менее чем 5,5 тыс. водителей, а условные – примерно 7 тыс. человек. В свою очередь обязательные работы заставили выполнить только 55,5 тыс. провинившихся.

При этом число ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей, в 2018 году стало больше. Как мы уже сообщали ранее, за прошлый год ГИБДД зафиксировала около 16,5 тыс. таких аварий. Этот показатель оказался на 1,2% больше по сравнению с результатом предыдущего года (менее 16,3 тыс. случаев).

Напомним, летом 2018-го проверку на содержание алкоголя разрешили проводить в том числе по анализу крови. Это позволяет привлекать к ответственности тех пьяных водителей, которые после ДТП находятся не в сознании (или притворяются таковыми) и соответственно, не могут «дыхнуть» в алкотестер. Теперь у таких водителей могут взять кровь на анализ, что будет без проблем принято в качестве доказательства в суде.

Кстати, уже год как виновников серьёзных ДТП лишают водительских удостоверений до приговора. То есть теперь суды получили право ещё до окончания процесса ограничивать в правах тех автомобилистов, из-за которых произошли аварии с тяжкими последствиями (с погибшими или получившими серьёзные травмы).