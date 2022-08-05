Японская компания готовит пятидверную версию своего маленького внедорожника, свидетельством чему являются опубликованные недавно шпионские фотографии тестовых образцов в камуфляжной плёнке. Предлагаем посмотреть, как будет выглядеть новинка.

Компактный внедорожник Jimny производится с 1970 года. Сегодня на конвейере уже четвёртое поколение модели, премьера которого состоялась в 2018 году. До нынешнего момента Джимни выпускался исключительно с двумя пассажирскими дверьми, однако уже скоро модельная гамма расширится за счёт пятидверной модификации. Появившиеся в прошлом месяце фотографии закамуфлированных внедорожников позволяют оценить пропорции будущей новинки.

Рендер пятидверного Jimny

Первый в истории серийный Jimny с пятью дверьми получит существенно увеличенную колёсную базу (прибавка может составить порядка 300 мм, расстояние между осями 3-дверной модели составляет 2250 мм), передние пассажирские двери станут короче, что позволит разместить дополнительную пару дверей. Багажник также должен стать более вместительным, хотя и не так значительно, как мог бы, ведь задний свес у «пятидверки» останется столь же коротким.

Рендер пятидверного Jimny

Нынешний 3-дверный Джимни оснащается единственным мотором – атмосферным бензиновым 1.5 мощностью 102 л.с. Этот двигатель может идти в паре с 5-ступенчатой «механикой» либо 4-ступенчатой автоматической коробкой. Есть вероятность, что новый пятидверный внедорожник получит гибридную модификацию с турбированным мотором, что позволит ему улучшить экологические и динамические показатели.

Премьера новинки, которая может получить имя Jimny Long, ожидается в течение этого года.

Трёхдверный Suzuki Jimny 1 / 3 Трёхдверный Suzuki Jimny 2 / 3 Трёхдверный Suzuki Jimny 3 / 3

Сегодня в России Джимни предлагается с вышеупомянутым 1,5-литровым мотором и обоими вариантами трансмиссии, версия с «механикой» оценивается в 2 419 000 рублей, за автоматическую коробку передач нужно будет доплатить 60 тысяч.

Между тем, компания Suzuki также испытывает хэтчбек Swift нового поколения, и на прошлой неделе мы опубликовали первые шпионские фотографии модели.