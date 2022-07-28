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  • Suzuki разрабатывает Swift нового поколения: хэтчбек проехался на камеру

Suzuki разрабатывает Swift нового поколения: хэтчбек проехался на камеру

28.07.2022 61 1 0

Ожидается, что «пятидверка» следующей генерации выйдет на европейский рынок в следующем году. У модели появится гибридная версия (HEV).

 

Японская компания Suzuki выпускает Swift с 2004 года, модель успела сменить генерацию несколько раз. Актуальное третье поколение хэтчбека было представлено в 2017-ом, обновление «пятидверка» пережила в 2020 году. По данным сайта Carsalesbase, в прошлом году старосветские дилеры реализовали 59 217 экземпляров, что на 15,8% больше, чем в «ковидном» 2020-ом. В текущем году у хэтча ощутимый минус: за первую треть европейцы купили 10 731 шт., что на 48,3% меньше, чем в январе-апреле предыдущего года.

На фото: прототип Suzuki Swift нового поколения

Сейчас производитель занят разработкой Suzuki Swift нового поколения. Доказательством тому служат снимки прототипа будущей новинки, который фотошпионы поймали в ходе испытаний на дорогах общего пользования в южной части Европы. Порцией фотографий с нами поделились коллеги из издания motor.es.

Автомобиль на снимках имеет плотную маскировку: плёнка не позволяет рассмотреть детали экстерьера, но можно увидеть, что силуэт и пропорции в целом останутся прежними, при этом линия капота, вероятно, станет более изящной. Дизайн модели ждут эволюционные изменения (в противовес революционным).

Предполагается, что следующий Swift получит новую радиаторную решётку, другую светодиодную головную оптику, а также модели поменяют задние фонари и оба бампера (в нижней части заднего появились новые катафоты). Стоит отметить ещё и ручки задних дверей, которые у прототипа находятся на традиционном месте, тогда как у актуального компактного хэтчбека они прячутся в верхней части, возле стекла.

По предварительным данным, в основу Suzuki Swift четвёртого поколения ляжет модифицированная версия платформы Heartect. Отметим, актуальная «пятидверка» в Европе предлагается с 83-сильным четырёхцилиндровым бензиновым двигателем объёмом 1,2 литра (максимальный крутящий момент – 107 Нм), который работает с 48-вольтовым стартер-генератором в составе мягкогибридной силовой установки. В пару предлагаются «механика» или вариатор.

Предположительно у модели следующей генерации останутся варианты MHEV, базирующиеся на бензиновых двигателях, а также будет «обычный» гибрид (HEV). Официальных данных об этой версии пока нет, не исключено, что установку хэтчбек позаимствует у нового паркетника Suzuki Grand Vitara: в её основе находится бензиновый 1,5-литровый мотор с отдачей в 92 л.с., который работает в тандеме с 80-сильным электродвигателем и электромеханическим вариатором; у SUV совокупная отдача cистемы составляет 115 л.с.

У нового хэчбека топовой версией останется Suzuki Swift Sport. Предполагается, что её могут показать позже, чем «просто» Свифт, дебют которого намечен на следующий год. Вероятно, в 2023-ем новинка доберётся и до дилеров в Европе. Цены «четвёртого» Swift станут известны позже, актуальный хэтчбек на одном из крупнейших старосветских рынков, в Германии, можно купить минимум за 16 700 евро.

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1 комментарий
29.07.2022 03:08
IlRoz

Японская компания Suzuki выпускает Swift с 2004 года, модель успела сменить генерацию несколько раз. Актуальное третье поколение хэтчбека было представлено в 2017-ом.

Если брать международную модель, то сейчас пятое поколение, первое вышло в 1983 году, в толпе в 1988-м. Название этих двух поколений на внутреннем рынке - Cultus. Если брать японскую, то сейчас четвёртое поколение, первое появилось в 2000 году, на экспорт поставлялся как Ignis.

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