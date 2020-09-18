Работы над «крохой» ускорятся: Volkswagen поторопит проект по выпуску ситикара ID.1

Немецкий концерн Volkswagen планирует до 2024 года инвестировать 11 млрд евро в развитие электромобилей. При этом одна из целей производителя – сделать «зелёный» транспорт доступнее для самых разных слоёв населения. Ожидается, что в этом поможет линейка ID (её первенец – электрический хэтчбек ID.3, который был представлен год назад). В дальнейшем семейство пополнится ещё несколькими моделями, в списке ожидается и «хэтч» начального уровня, которому, возможно, присвоят имя ID.1.



Эскиз Volkswagen ID.1

VW завуалировано анонсировал будущую новинку ещё в конце 2019 года – с помощью рождественской открытки. Изначально предполагалось, что «зелёный» хэтчбек выйдет на рынок в 2023 году, затем появилась информация о том, что к этому сроку концерн успеет подготовить только концепт ID.1, а в серийное производство модель отправят только в 2025-ом. Теперь же британский Autocar со ссылкой на главу немецкого бренда Ральфа Брандштеттера сообщил о том, что серийный электрический ситикар представят всё-таки быстрее. Правда, более конкретных сроков топ-менеджер не назвал.

Ожидается, что новинка придёт на замену компакту e-Up! По размерам он должен быть примерно таким же: длина нынешнего ситикара составляет 3600 мм, а расстояние между осями – 2417 мм. Как Kolesa.ru сообщал ранее, у нового хэтчбека VW будет пятидверный кузов, а внешность оформят в стиле ID.3. Судя по эскизу (речь о рождественской открытке), у электрокара будет большое ветровое стекло, а задние фонари соединит светодиодная полоса, проходящая через всю ширину кормы.



На фото: Volkswagen e-Up! 1 / 2 На фото: Volkswagen e-Up! 2 / 2

Новых технических подробностей об «электрохэтче» начального уровня пока не появилось. По-прежнему не ясно, на какой платформе будет базироваться эта новинка Volkswagen. Изначально предполагалось, что в основу ситикара ляжет одна из версий разработанной специально для электромобилей «тележки» MEB, но оказалось, что масштабировать платформу в сторону уменьшения нельзя). Тогда появилось предположение, что компания разработает дополнительную бюджетную электрическую «тележку», позаимствовав часть технических решений у MEB.

На этой новой платформе, вероятно, будут выпускать «зелёные» автомобили длиной менее четырёх метров, а также с аккумуляторами относительно малой ёмкости. По предварительным данным, у ID.1 будет пара аккумуляторов на выбор – ёмкостью 24 и 36 кВт*ч. Ожидается, что во втором случае запаса хода без подзарядки хватит на 300 км. Для сравнения, показатель актуального VW e-up! варьируется в диапазоне от 180 до 260 км. Информации об электромоторах Volkswagen ID.1 пока нет.



На фото: Volkswagen ID.3 1 / 2 На фото: Volkswagen ID.3 2 / 2

Как сообщалось ранее, позже на базе хэтчбека ID.1 планируется выпустить субкомпактный кроссовер (предварительное название – ID.1 Crozz), а также вэн (e-Roomzz). Ральф Брандштеттер отметил, что компания заинтересована в разработке новинок в компактном сегменте, однако приоритет сейчас всё-таки отдаётся кроссоверам. Так, на следующей неделе компания намерена представить электрический паркетник ID.4.

Напомним, он является «близнецом» уже рассекреченного Skoda Enyaq. Ёмкость батарей, вероятно, будет равна 55, 62 и 82 кВт*ч. Автомобиль предложат с задним и полным приводом: в первом случае у паркетника будет один электромотор с отдачей в 204 л.с. и крутящим моментом в 310 Нм (как у ID.3); во втором у модели будет двухмоторная система, по предварительным данным совокупная мощность составит 306 л.с. (450 Нм). Максимальный запас хода превысит 500 км (по циклу WLTP).

