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  • VW хочет играть в интригу: появились эскизы нового кроссовера, внешность которого уже не секрет

VW хочет играть в интригу: появились эскизы нового кроссовера, внешность которого уже не секрет

27.08.2020 130 0 0

Премьера электрического паркетника немецкой марки намечена на сентябрь 2020-го. Модель уже встала на конвейер.

 

Концерн Volkswagen продолжает «отмываться» от последствий «дизельного скандала» (ранее производитель признал свою вину в использовании незаконного ПО, которое умеет занижать уровень выбросов некоторых дизельных моторов на тестах). В программе выхода из того кризиса значилось в том числе развитие электромобилей, чем в VW сейчас активно и занимаются. Первенцем «зелёной» линейки ID стал хэтчбек ID.3, «тройка» в названии – это отсылка к новой, третьей вехе развития марки (после Beetle и Golf). Теперь компания готовится к презентации кроссовера семейства.

Прототип кроссовера электрического семейства немцы показали ещё в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте: автомобиль был тщательно замаскирован и спрятан за стеклом. Весной текущего года VW опубликовал фотографии серийной версии кросса, который также был обклеен плёнкой, и официально подтвердил имя новинки – ID.4, «четвёрку» в названии обыгрывать уже не стали.

Презентация серийной версии модели назначена на сентябрь, более точной даты пока нет. VW продолжает тизерную кампанию: на этот раз было опубликовано несколько новых изображений, демонстрирующих экстерьер кроссовера ID.4. При этом крупно снятую головную оптику паркетника мы уже видели ранее, хотя и в другом цвете (она была в подборке вместе с предыдущей порцией эскизов).

﻿Любопытно, что интригует Volkswagen зря: внешность серийного автомобиля была рассекречена в середине июня: снимки появились в базе китайского минпрома. Дело в том, что одной из стран, где наладили производство ID.4, стала КНР, причём выпуск наладили сразу на двух заводах. Так, с конвейера СП FAW-Volkswagen сходит ID.4 Crozz, а СП SAIC-Volkswagen – ID.4X. Визуально они отличаются формой головной оптики и фонарей, оформлением бамперов и декором. 

В основе Volkswagen ID.4 лежит модульная платформа MEB (Modulare E-Antriebs-Baukasten), на ней также базируется и первенец «зелёного» семейства. Колёсная база составляет 2765 мм, при этом у предвестника новинки – представленного в 2017 году концепта ID Crozz – расстояние между осями составляло 2773 мм.

Пока что в компании официально рассказали только о максимальном запасе хода на одной зарядке – он превысит 500 км (по циклу WLTP). Ожидается, что Volkswagen ID.4 получит несколько батарей на выбор, вероятно, их ёмкость, как и у чешского «брата» Skoda Enyaq, будет равна 55, 62 и 82 кВт*ч. По предварительным данным, автомобиль предложат с задним и полным приводом. В первом случае у паркетника будет один электромотор с отдачей 204 л.с. (310 Нм). Полноприводный вариант оснастят двухмоторной системой, ожидается, что совокупная мощность составит 306 л.с. (450 Нм). 

Совсем недавно стало известно о том, что ID.4 запустили в серию на заводе в Цвиккау (Германия). Здесь же налажен выпуск «электрохэтча» ID.3. Отметим, выпуск первенца «зелёной» линейки бренда начался отнюдь не гладко: у машин обнаружились проблемы с программным обеспечением, к ним присоединился «коронакризис», в итоге VW пришлось сообщить о том, что первые машины клиенты получат только в сентябре, а не летом, как планировалось изначально. Остаётся надеяться, что ID.4 с подобным не столкнётся. Кстати, третьей страной, в которой наладят выпуск «электрокросса», станет США: производство стартует в 2022 году.

кроссовер новинки Volkswagen Volkswagen ID.4

 

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