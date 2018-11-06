Транспортники не первый раз атакуют сервис BlaBlaCar. Ровно год назад прокуратура Краснодарского края и Региональный автотранспортный союз (РАС) сумели доказать в суде, что BlaBlaCar способствует развитию незаконного предпринимательства, и добились запрета деятельности сервиса, однако уже через месяц российский оператор BlaBlaCar – ООО «Комьюто Рус» – добился отмены этого решения.

В октябре этого года прокуратура Брянска с подачи всё того же РАС потребовала у BlaBlaCar заблокировать профили водителей, занимающихся с помощью сервиса райдшеринга коммерческим извозом. А 1 ноября в Таганский районный суд Москвы поступил иск о полном запрете деятельности BlaBlaCar в России. Заявление подано астраханской автобусной компанией «Транс Лайн», к которой присоединились ещё три десятка автоперевозчиков и автовокзалов, а в качестве ответчика, помимо ООО «Комьюто Рус», выступает Роскомнадзор – с него транспортники требуют внести сетевой адрес BlaBlaCar в реестр запрещенных сайтов. Суть претензий та же, что и раньше: по мнению истцов, сайт BlaBlaCar стал рассадником нелегальных перевозчиков. Ресурс продаёт места в автобусах и маршрутках, хотя концепция райдшеринга не предполагает коммерческой составляющей: водители легковых машин могут лишь разделить с попутчиками эксплуатационные расходы, значительную часть которых составляет топливо. На деле же BlaBlaCar вовсю используют нелегальные перевозчики и разрушают бизнес перевозчиков легальных, тратящих большие деньги на лицензирование, надлежащий уход за техникой и выплату налогов. Нелегальные извозчики на всём этом экономят, что позволяет им предложить более низкую цену проезда.

Для пущей убедительности авторы иска упирают не только на угрозу деятельности BlaBlaCar легальному бизнесу, но и на угрозу общественной безопасности: по их мнению, сервис «создает благоприятную среду для оборота запрещенных средств и предметов, с помощью которых лица с преступными намерениями имеют возможность совершать террористические акты», цитирует выдержку из обращения газета «Коммерсантъ». Роскомнадзор выразил готовность заблокировать сайт BlaBlaCar в России, если будет принято соответствующее судебное решение.

Перспективы этого судебного разбирательства туманны. С одной стороны налицо факты продажи через сервис BlaBlaCar мест в автобусах, что идёт вразрез и изначальной идеей райдшеринга. С другой – в России пока нет четких правил райдшеринга, хотя в июле этого года BlaBlaCar сам предложил их разработать и направил свои соображения по этому поводу в российское правительство. По факту этого обращения была создана рабочая группа с участием всех заинтересованных лиц, но конкретных решений пока не выработано, так как некоторые требования членов группы взаимоисключающие. Например, столичный Дептранс предложил классифицировать райдшеринг как платную услугу, с которой должны взиматься налоги, тогда как BlaBlaCar наоборот хочет освободить водителей и пассажиров от каких-либо налогов, так как райдшеринг – услуга по определению некоммерческая. Отсеять нелегальных перевозчиков от сервиса предлагалось с помощью ряда ограничений: транспортные средства, используемые в райдшеринге, должны иметь число посадочных мест не более восьми, при этом в день можно совершать не более одной поездки (но туда/обратно по одному маршруту – можно).

Между тем сам BlaBlaCar совсем не прочь заработать денег. В октябре сервис объявил о введении абонентской платы для пассажиров: за разовый доступ к BlaBlaCar с попутчиков берут 149 рублей, а месячный абонемент стоит 199 рублей. Решение о монетизации доступа к сервису странным образом совпало с радикальными переменами на российском рынке райдшеринга, в результате которого BlaBlaCar, в сущности, стал его монополистом: запущенный в феврале прошлого года Mail.ru Group сервис BeepCar с 1 сентября 2018-го объединился с BlaBlaCar, а октябре прекратила свою деятельность Яндекс.Попутка. При этом сервис Яндекс.Касса стал официальным партнёром BlaBlaCar.