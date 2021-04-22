Ram может начать выпуск среднеразмерного пикапа Dakota, но, вероятно, не для американцев

Американская марка Ram ранее принадлежала концерну Fiat Chrysler Automobiles, а теперь вошла в состав недавно образованного нового автогиганта Stellantis (это результат слияния FCA с группой PSA). На домашнем рынке дела у Ram в целом идут неплохо: в течение последних нескольких лет – вплоть до «ковидного» 2020-го – результаты постоянно росли. В прошлом году дилеры бренда продали в Штатах 624 641 автомобиль (на 11% меньше, чем годом ранее).



Логотип бренда Ram

Сейчас марка предлагает американцам только полноразмерные пикапы и вэны. В модельном ряду по-прежнему числится грузовик 1500 предыдущего поколения – автомобиль с приставкой Classic к названию. Такая версия на несколько тысяч долларов дешевле, чем Ram 1500 актуальной генерации.

Напомним, до 2012 года на американском рынке был также представлен среднеразмерный пикап Dakota (он выпускался с 1986-го по 2011-ый в трёх поколениях под марками Dodge и Ram). И если в 2000 году дилеры в Штатах реализовали 177 395 грузовичков, то после экономического кризиса, в 2009-ом показатель упал до 10 690 единиц.



На фото: актуальный Ram 1500

Уже не первый год в Сети гуляют слухи о том, что среднеразмерный пикап Dakota вернётся на рынок. В прошлом месяце сообщалось, что проект, которые ранее назвали «свёрнутым», всё-таки сдвинулся с мёртвой точки. Тогда даже ориентировочные сроки появления новинки Ram не назывались. Теперь же они есть: данными со ссылкой на собственные источники поделилось бразильское издание Autos Segredos. Сообщается, модель запустят в 2024 году.



По сведениям издания, у компании на этапе разработки находится пикап с несущим кузовом, в основу которого легла платформа Small Wide 4x4 (на ней базируется Jeep Renegade, который в США относится к сегменту субкомпактных кроссоверов). На растянутой версии этой же «тележки» также построен пикап Fiat Toro (и Fiat, и Jeep принадлежат Stellantis). Ожидается, что новый среднеразмерный грузовик составит конкуренцию Ford Ranger.

Сообщается, что прототипы будущего Ram Dakota уже находятся на стадии дорожных испытаний, тесты проходят в Бразилии. Правда, подтверждающих это снимков пока нет. Тем не менее, в издании утверждают, что во внешности новинки будут заметны черты дизайна актуального полноразмерного Ram 1500.



На фото: салон актуального Ram 1500

Как сообщает motor1.com, такой пикап (который, вероятно, будет выпускаться в Бразилии), теоретически может появиться на американском рынке. Но он может столкнуться с той же проблемой, что и ушедший в начале минувшего десятилетия Dodge Dakota – высокий ценник. Очевидно, что среднеразмерный пикап окажется дешевле по сравнению с нынешними моделями Ram, однако, вероятно, не настолько, чтобы американцы «пересели» на него с полноразмерных грузовиков. Отметим, сейчас купить актуальный Ram 1500 можно минимум за 32 795 долларов (эквивалентно примерно 2,5 млн рублей по текущему курсу).

Хотя всё-таки есть шанс, что Stellantis таким образом захочет отвоевать себе место в пополняемой нише пикапов: речь идёт не только о Ford Ranger, но и о недавно представленном Hyundai Cruz, а также планируемом компактном Ford Maverick и других моделях марок Toyota, Nissan и т.д.

