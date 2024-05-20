Рамный внедорожник Mahindra Scorpio-N получил хардкорную версию Adventure

Два года назад индийский рамный вездеход Mahindra Scorpio перешел во второе поколение, одновременно получив к имени приставку N. Модель поставляют и на экспорт, и, что любопытно, именно за рубежом дебютировала спецверсия: в Южной Африке недавно стартовали продажи хардкорной модификации под названием Scorpio-N Adventure Edition. К слову, «приключенческий» вариант был и у предыдущего внедорожника, предназначенного для ЮАР.

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Свежий особый Scorpio-N получил черные металлические бамперы, вдобавок спереди появились новые светильники. Кроме того, версия Adventure имеет металлическую защиту днища, пластиковые накладки на колесных арках, внедорожную резину и фаркоп, а на крыше установлен багажник. Также объявлено об увеличенном дорожном просвете, но этот показатель производитель не раскрыл.



Mahindra Scorpio-N Adventure Edition

В списке оборудования еще значатся «кожаная» обивка, мультимедиа-система, камера заднего вида, климат-контроль, люк, задний парктроник и ESC. Mahindra Scorpio-N Adventure стал самой дорогой версией в гамме, однако 7-дюймовый экран в приборке, передняя камера и беспроводная зарядка для смартфона такому внедорожнику не положены даже за доплату (все это добро есть в более доступной по цене комплектации Z8L). Африканский SUV представлен исключительно с семиместным салоном, тогда как в Индии модель также бывает шестиместной.



Mahindra Scorpio-N Adventure Edition 1 / 4 Mahindra Scorpio-N Adventure Edition 2 / 4 Mahindra Scorpio-N Adventure Edition 3 / 4 Mahindra Scorpio-N Adventure Edition 4 / 4

Двигатель стандартный. В ЮАР Scorpio-N доступен только с турбодизелем 2.2 mHawk мощностью 175 л.с., который работает в паре с классическим шестиступенчатым автоматом. Исполнение Adventure Edition предложено с полным приводом (начальные комплектации модели – заднеприводные). Отметим, в Индии для нового Mahindra Scorpio-N еще предусмотрена младшая версия этого дизеля (132 л.с.), плюс там можно купить внедорожник с бензиновым турбомотором 2.0 mStallion мощностью 203 л.с. Ну и еще на родине есть механика.



Стандартный Mahindra Scorpio-N 1 / 4 Стандартный Mahindra Scorpio-N 2 / 4 Стандартный Mahindra Scorpio-N 3 / 4 Стандартный Mahindra Scorpio-N 4 / 4

Цена Mahindra Scorpio-N Adventure Edition – 644 499 рэндов, что эквивалентно примерно 3,2 млн рублей по актуальному курсу. Стандартный внедорожник там стоит от 477 199 рэндов (около 2,4 млн рублей). Пока нет данных о том, доберется ли особая версия до других стран.



Напомним, на родине также до сих пор присутствует Scorpio первого поколения. Причем «первый» вездеход когда-то пытались продавать и в России: для нашего рынка его переименовали в Marshal, сборку наладили на ГАЗе, однако проект закрыли, выпустив лишь небольшую партию. В Индии же SUV предыдущей генерации в 2022-м пережил очередной рестайлинг.