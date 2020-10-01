Рамный минивэн Toyota Innova обновлён вслед за родственными Fortuner и Hilux

В Сеть выложили «живые» фото и 3D-картинки рестайлингового однообъемника японской марки. Модели подправили дизайн экстерьера, также не исключено, что ей достался модернизированный дизель.

Рамный вэн Innova актуального поколения выпускают с 2015-го, однообъемник Тойоты продают в Индии, странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Ближайшими родственниками модели являются пикап Hilux и созданный на его базе внедорожник Fortuner. Грузовик и вездеход обновились минувшим летом, теперь же пришла очередь минивэна. Посвежевшую Innova поймали в Индонезии: фото с «личиком» опубликовали в Instagram в группе b_channel_indonesia, а «корму» в той же соцсети засветил пользователь indra_fathan. Кроме того, на сайте Hum3D появились компьютерные картинки MPV.

Итак, минивэн обзавелся новой радиаторной решеткой (у нее форма, как у решетки Hilux) – блестящих полосок сверху теперь нет, зато толстые хромированные вставки появились по бокам. Другим стал и передний бампер, а у фар, возможно, иная начинка (скорее всего, светодиодная), плюс расширен ассортимент дисков. Корма, судя по фото, прежняя. На данный момент неизвестно, изменилась ли длина модели. У дореформенного вэна этот показатель составляет 4735 мм (колесная база – 2750 мм).



В салон папарацци залезть пока не удалось. Не исключено, что внутри заменили материалы отделки, также модель могла обзавестись новой мультимедийной системой. Toyota Innova бывает семи- или восьмиместной. Дорестайлинговой модели в зависимости от рынка также положены климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида и система помощи при подъеме.



Обновленная Toyota Innova 1 / 3 Обновленная Toyota Innova 2 / 3 Обновленная Toyota Innova 3 / 3

В моторную гамму актуальной Innova (опять же зависит от страны) входят бензиновые «атмосферники» 1TR-FE 2.0 и 2TR-FE 2.7, турбодизели 2GD-FTV 2.4 и 1GD-FTV 2.8. Коробки – «механика» или «автомат». Полный привод для минивэна не предусмотрен – только задний. Кстати, для родственных Toyota Hilux и Fortuner топовый дизель 2.8 модернизировали: увеличены мощность и крутящий момент (в Таиланде, например, со 177 л.с. и 450 Нм до 204 л.с. и 500 Нм), также доработана система охлаждения. Вполне возможно, что такой двигатель достанется и минивэну.



Дореформенный минивэн, версия для Индонезии. Там полное имя модели звучит как Toyota Innova Kijang 1 / 5 Дореформенный минивэн, версия для Индонезии. Там полное имя модели звучит как Toyota Innova Kijang 2 / 5 Дореформенный минивэн, версия для Индонезии. Там полное имя модели звучит как Toyota Innova Kijang 3 / 5 Дореформенный минивэн, версия для Индонезии. Там полное имя модели звучит как Toyota Innova Kijang 4 / 5 Дореформенный минивэн, версия для Индонезии. Там полное имя модели звучит как Toyota Innova Kijang 5 / 5

Ожидается, что первым рынком для рестайлинговой Toyota Innova станет Индонезия, там продажи, вероятно, стартуют в ближайшее время. Затем вэн обновится и в других странах. Впрочем, в России эта модель не представлена, в отличие от Hilux и Fortuner.

