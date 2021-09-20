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Рамный внедорожник Ford Bronco может добраться до Европы

20.09.2021 124 0 0

Точное решение о появлении модели американской марки на новом рынке примет европейское подразделение Ford.

 

Автомобили бренда Ford пользуются довольно высоким спросом на домашнем рынке, хотя пока что продажи продолжают падать. Так, по итогам прошлого года дилеры реализовали в Штатах 1 929 298 шт., что на 16% меньше, чем годом ранее. За первые восемь месяцев текущего года клиенты купили 1 173 916 шт. (на 5,5% меньше, чем в январе-августе 2020-го).

В Европе продажи машин бренда также продолжают падать. В «ковидном» прошлом году всего здесь было реализовано 699 631 шт. (почт на 30% меньше, чем в 2019-ом). В январе-июле нынешнего года (более свежих данных пока нет) клиенты Ford приобрели 373 692 шт., что всего на 15 экземпляров больше, чем за первые семь месяцев 2020-го.

Изначально руководство компании Форд не планировало выводить рамный внедорожник Bronco на европейский рынок. Однако теперь в компании всё-таки задумались о такой возможности. Об этом сообщает британское издание Autoexpress со ссылкой на главу Ford Джима Фарли, который отметил, что эта модель точно сумеет найти своего покупателя в Европе, где она сможет составить конкуренцию Land Rover Defender.

По словам руководителя компании, пока что точное решение по этому вопросу не принято. На данный момент он находится на контроле у европейского подразделения Ford, так что Bronco всё-таки может не добраться до Старого Света, в случае, если местное руководство сочтёт такой шаг невыгодным.

Напомним, американская компания представила свой новый рамный внедорожник Ford Bronco в трёх- и пятидверной модификациях в середине лета 2020 года. Старт его производства откладывался несколько раз, в итоге модель запустили в серию в мае текущего года, живые продажи стартовали в июне. За три летних месяца SUV в Штатах разошёлся тиражом в 6808 единиц.

Нынешнюю моторную гамму рамного внедорожника составляют пара бензиновых моторов. Базовый вариант предполагает наличие под капотом 273-сильной «турбочетвёрки» EcoBoost объёмом 2,3 литра, его максимальный крутящий момент равен 420 Нм. Этому двигателю в пару предложат либо семискоростную «механику», либо десятиступенчатый «автомат». Другая «начинка» – это бензиновая «битурбошестёрка» EcoBoost объёмом 2,7 литра с отдачей в 314 л.с. (542 Нм). Такой мотор идёт в комплекте только с 10АКП.

Ранее стало известно о том, что у Ford Bronco может появиться электрическая версия: на это намекнул Джим Фарли, отвечая на вопрос одного из пользователей в соцсети Twitter. При этом о сроках появления предполагаемой новинки пока что можно только гадать. Не исключено, что всё ещё стоит ориентироваться на план, озвученный в 2018 году: тогда в Форд пообещали к 2022 году расширить модельную линейку за счёт семи электромобилей. Сейчас у компании есть кроссовер Mustang Mach-E, а в скором времени появится «батарейная» модификация пикапа F-150 Lightning (недавно было запущено производство тестовых образов).

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