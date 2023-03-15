Рамный внедорожник Ford Bronco приедет в Европу ограниченным тиражом и с одним мотором

Собирать автомобили американской марки, предназначенные для старосветского рынка, будут на заводе в Мичигане. Поставки ожидаются ближе к концу текущего года.

Компания Ford вернула легендарное имя Bronco в свою модельную линейку летом 2020 года: рамный внедорожник с ретро-дизайном дебютировал в трёх- и пятидверном исполнении. Новинка добралась до дилеров на американском рынке только в июне 2021-го. Отметим, в родных Штатах модель по-прежнему остаётся дефицитом: многие клиенты ждут в очереди уже не первый год. По данным Carsalesbase, за январь-ноябрь 2022-го (сведений за весь год пока нет) дилеры реализовали здесь 106 645 внедорожников.

На фото: Ford Bronco в версии Badlands

Ещё в прошлом году стало известно о планах американского производителя вывести Ford Bronco на европейский рынок, правда, в компании сразу оговорились, что модель будет доступна не во всех странах. К примеру, ранее отмечалось, что у рамного внедорожника не будет праворульной модификации, так что он не будет официально представлен в Великобритании и Ирландии.



﻿Конкретную дату выхода Bronco на старосветский рынок в Форде пока так и не обозначили, отметив, что модель уже «скоро будет доступна для заказа». Кроме того, производитель добавил, что рамный внедорожник поступит в Европу «строго лимитированным тиражом». Выпускать автомобили для этого рынка планируется на заводе Ford в Мичигане.



Теперь стало известно, что европейцам Ford Bronco достанется только с одним вариантом «начинки»: речь идёт о битурбошестёрке EcoBoost объёмом 2,7 литра, её отдача составляет 335 л.с., а максимальный крутящий момент – 563 Нм. Этот мотор работает в паре с безальтернативной десятиступенчатой автоматической коробкой передач.

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На старосветском рынке автомобиль будет доступен только в пятидверном исполнении и в двух версиях – Outer Banks и Badlands. Известно, что для разных уровней отделки предусмотрены свой уникальный декор, а также табличка с номером в лимитированной серии. Также будущим владельцам дадут возможность выбора аксессуаров, в список войдут водонепроницаемые неопреновые чехлы для сидений, сумки для хранения вещей на дверях и мягкий сетчатый верх.



Как рассказали в Ford, у европейской версии Bronco в исполнении Outer Banks будут 18-дюймовые колёсные диски, обутые в 32-дюймовые шины Bridgestone. Тогда как вариант Badlands снабдят 17-дюймовыми «катками» в комплекте с вездеходной резиной BF Goodrich размером 33 дюйма. Стандартными для обеих версий являются ездовые режимы Normal, Eco, Slippery, Mud/Ruts и Sand. Помимо этого, для первой версии предлагается ещё режим Sport, а для второй – Baja и Rock Crawl.



В стандартное оснащение европейской спецификации модели войдут передние кресла с подогревом, тачскрин мультимедийной системы Sync4 диагональю 12 дюймов, комплекс камер с углом обзора 360 градусов, акустическую систему с десятью динамиками, а также и полный пакет водительских помощников ADAS. Цены Ford Bronco в Европе станут известны позже.

