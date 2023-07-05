Рамный внедорожник Haval H5: первые официальные изображения салона

Дебютные фирменные картинки нового рамного внедорожника Haval (тогда еще под внутренним обозначением P04) выложили в Сеть в марте. Потом были сертификационные и шпионские снимки, кроме того, производитель объявил имя грядущей модели: для SUV возродили индекс H5. И вот свежая порция фирменных изображений, причем принадлежащий концерну Great Wall бренд впервые сам продемонстрировал интерьер.
Напомним, прежде название H5 носил автомобиль, который представлял собой модернизированную версию Great Wall Hover. Исходный внедорожник дебютировал еще в 2005 году, прообразом для него стал Isuzu Axiom; позже из «просто» Hover сделали Hover H3, следом отпочковался и Hover H5 с иным дизайном. В России внедорожник сначала выпускали как Great Wall (за сборку отвечала компания Ирито), потом – под брендом DW Hower, уже на заводе Ставрополь-Авто (на уровне учредителей была связь с компанией Дервейс). А в 2020-м на тульском заводе организовали производство Haval H5, однако на конвейере уже порядком устаревший вездеход долго не продержался.
Новая «пятерка» создана на базе пикапа Great Wall Poer KingKong. В плане внешности о родстве с грузовиком говорят фары аналогичной формы, такие же рельефный капот, зеркала и боковые выштамповки. Но радиаторная решетка и задние фонари у Haval H5 свои. Длина пассажирского вездехода равна 5190 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1835 мм, расстояние между осями – те же 3140 мм, что и у пикапа (если точнее, речь о «коротком» Кинг-Конге).
Внутри Haval H5 почти скопировал донорский пикап, разве что переделали центральный тоннель, плюс появился селектор коробки, как у Tank 300, да экран мультимедийной системы стал больше (12,3 дюйма против 10,25 дюймов у Great Wall Poer KingKong). Ну и еще заменили материалы отделки. В документах минпрома КНР для нового внедорожника была заявлена только пятиместная версия, но не исключено, что позже в продаже появится и трехрядный SUV.
По предварительным данным, Haval H5 предложат с бензиновой турбочетверкой 2.0 (224 л.с.) и турбодизелем аналогичного объема (166 или 197 л.с.). Коробки, вероятно, перейдут с родственного пикапа – это шестиступенчатые механика и автомат. Привод задний или жестко подключаемый полный.
В Китае продажи нового внедорожника должны стартовать в четвертом квартале текущего года, об экспортных планах Haval пока не сообщал.
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