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  • Рамный внедорожник Haval H5: первые официальные изображения салона

Рамный внедорожник Haval H5: первые официальные изображения салона

05.07.2023 149 0 0

Внутри новый вездеход в целом повторил родственный пикап, разница лишь в деталях. Любопытно, что несмотря на внушительные габариты для «пятерки» пока заявлена только пятиместная версия.

Дебютные фирменные картинки нового рамного внедорожника Haval (тогда еще под внутренним обозначением P04) выложили в Сеть в марте. Потом были сертификационные и шпионские снимки, кроме того, производитель объявил имя грядущей модели: для SUV возродили индекс H5. И вот свежая порция фирменных изображений, причем принадлежащий концерну Great Wall бренд впервые сам продемонстрировал интерьер.

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Напомним, прежде название H5 носил автомобиль, который представлял собой модернизированную версию Great Wall Hover. Исходный внедорожник дебютировал еще в 2005 году, прообразом для него стал Isuzu Axiom; позже из «просто» Hover сделали Hover H3, следом отпочковался и Hover H5 с иным дизайном. В России внедорожник сначала выпускали как Great Wall (за сборку отвечала компания Ирито), потом – под брендом DW Hower, уже на заводе Ставрополь-Авто (на уровне учредителей была связь с компанией Дервейс). А в 2020-м на тульском заводе организовали производство Haval H5, однако на конвейере уже порядком устаревший вездеход долго не продержался.

Новая «пятерка» создана на базе пикапа Great Wall Poer KingKong. В плане внешности о родстве с грузовиком говорят фары аналогичной формы, такие же рельефный капот, зеркала и боковые выштамповки. Но радиаторная решетка и задние фонари у Haval H5 свои. Длина пассажирского вездехода равна 5190 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1835 мм, расстояние между осями – те же 3140 мм, что и у пикапа (если точнее, речь о «коротком» Кинг-Конге).

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Внутри Haval H5 почти скопировал донорский пикап, разве что переделали центральный тоннель, плюс появился селектор коробки, как у Tank 300, да экран мультимедийной системы стал больше (12,3 дюйма против 10,25 дюймов у Great Wall Poer KingKong). Ну и еще заменили материалы отделки. В документах минпрома КНР для нового внедорожника была заявлена только пятиместная версия, но не исключено, что позже в продаже появится и трехрядный SUV.

По предварительным данным, Haval H5 предложат с бензиновой турбочетверкой 2.0 (224 л.с.) и турбодизелем аналогичного объема (166 или 197 л.с.). Коробки, вероятно, перейдут с родственного пикапа – это шестиступенчатые механика и автомат. Привод задний или жестко подключаемый полный.

В Китае продажи нового внедорожника должны стартовать в четвертом квартале текущего года, об экспортных планах Haval пока не сообщал.

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