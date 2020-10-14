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  • Рамный внедорожник Isuzu MU-X нового поколения засветили на видео. Премьера в октябре

Рамный внедорожник Isuzu MU-X нового поколения засветили на видео. Премьера в октябре

14.10.2020 95 0 0

В третьей генерации вездеход японской марки перестанет быть родственником Chevrolet Trailblazer, при этом в плане дизайна он отдалится и от пикапа Isuzu D-Max. Новинке пока прочат два турбодизеля.

 

Пару недель назад в Сеть выложили патентные изображения рамного внедорожника Isuzu MU-X нового, третьего по счету, поколения, а недавно дизайнер Kolesa.ru на основе этих картинок представил свое видение того, какой могла получиться модель. Теперь же сама марка распространила тизеры и объявила дату премьеры новинки: презентация вездехода пройдет 28 октября в Таиланде, ведь там находится основная производственная площадка. Напомним, предшественник дебютировал в 2013-м, он является клоном рамного внедорожника Chevrolet Trailblazer (не путать с одноименным кроссовером Шеви), то есть, по сути, был джи-эмовской разработкой. Рестайлинг «второй» MU-X пережил в 2017-м.

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Как и пикап D-Max актуальной генерации (тоже третья, представили в прошлом году), новый внедорожник построен на платформе Isuzu Dynamic Drive, к разработке которой GM отношения не имеет. А вот в плане дизайна MU-X заметно отдалился от грузовика: у него теперь свои радиаторная решетка, передний бампер и оптика. В фарах свежего вездехода – светодиодные «галки» дневных ходовых огней, тонкие LED-линии есть и в задних фонарях.

Тайские СМИ надеются, что и внутри MU-X будет отличаться от родственного D-MAX. При этом внедорожник по-прежнему будет доступен с трехрядным салоном. Пикапу положены двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с тачскрином диагональю 7 или 9 дюймов, система мониторинга «слепых» зон, шесть подушек безопасности – весь этот набор, вероятно, достанется и MU-X.

Моторную гамму модель, скорее всего, разделила с пикапом: то есть для MU-X сохранили базовый турбодизель RZ4E-TC 1.9 мощностью 150 л.с. (350 Нм), а на смену дизелю 4JJ1-TCX 3.0 (177 л.с., 380 Нм) наверняка пришел 4JJ3-TCX аналогичного объема, но выдающий уже 190 л.с. и 450 Нм. Коробки – шестиступенчатые «механика» или «автомат». Кстати, по неофициальным данным, у MU-X независимая задняя подвеска на пружинах, вместо рессорной балки грузовика. Разумеется, модель предложат с полным приводом.

Первым рынком для нового внедорожника, очевидно, станет Таиланд, затем модель доберется и до других стран Юго-Восточной Азии, а также до Индии, Австралии, Африки и Южной Америки. Появление MU-X в России под вопросом: предшественник у нас не представлен, да и пикап D-Max на российском рынке до сих пор пребывает во втором поколении.

Уходящий Isuzu MU-X и пикап Isuzu D-Max нового поколения
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Уходящий Isuzu MU-X и пикап Isuzu D-Max нового поколения
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Уходящий Isuzu MU-X и пикап Isuzu D-Max нового поколения
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Уходящий Isuzu MU-X и пикап Isuzu D-Max нового поколения
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Уходящий Isuzu MU-X и пикап Isuzu D-Max нового поколения
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Уходящий Isuzu MU-X и пикап Isuzu D-Max нового поколения
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Между тем у грузовика Isuzu не так давно появился родственник от Mazda – BT-50 третьей генерации построен именно на базе D-Max. Не исключено, что со временем и новый MU-X перевоплотится в Мазду.

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