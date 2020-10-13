В конце сентября в Сети появились патентные изображения нового рамного внедорожника, благодаря которым у нас есть возможность представить, как будет выглядеть серийная модель.

Рамный внедорожник MU-X нынешнего поколения был представлен в 2013 году, а в 2017-м он обновился. Автомобиль сделан на базе пикапа D-Max уже предыдущей генерации, в прошлом же году состоялась премьера пикапа нового поколения. Теперь же, судя по появившимся пару недель назад патентным изображениям, можно ожидать появления полностью нового внедорожника. Передняя часть будет сделана в стиле нового D-Max, при этом она не будет идентичной: у внедорожника более узкие фары и решётка радиатора с более плавными очертаниями, а также оригинальный дизайн бампера.

Сбоку дизайн достаточно традиционный, можно отметить разве что волнообразную подштамповку в районе задних крыльев и L-образный хромированный подоконный молдинг. Задняя часть имеет плавные очертания, горизонтальные фонари и низко расположенную на крышке багажника нишу номерного знака. Бампер также имеет оригинальную форму и перекликается по дизайну с передним.

Основными конкурентами для внедорожника станут новые Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner, хорошо известные на российском рынке. Аналогично предыдущим поколениям модели, новый MU-X будет построен на базе пикапа D-Max третьей генерации. Кстати, платформа разработана Isuzu в сотрудничестве с Mazda (в июне представили пикап BT-50 на этой платформе), а не с GM, как раньше. Ожидается, что внедорожник получит заднюю подвеску на пружинах в отличие от пикапа с его рессорной балкой. Что же касается мотора, то он будет позаимствован у D-Max, который оснащается 190-сильным 3-литровым турбодизелем 4JJ3 (450 Нм) в паре с 6-ступенчатым «автоматом» Aisin, а также раздаткой с понижающей передачей.

Новый пикап Isuzu D-Max 1 / 2 Новый пикап Isuzu D-Max 2 / 2

Премьера новинки может состояться уже в ближайшие месяцы.

Пока рано говорить, появится ли новый внедорожник в России. Пикап D-Max третьего поколения у нас пока не представлен, однако можно приобрести грузовичок второй генерации, начальная стоимость которой составляет 2 299 000 рублей за модель 2020 года с полуторной кабиной, 3-литровым турбодизелем и 6-ступенчатой «механикой».

Внедорожник Isuzu MU-X предыдущего поколения 1 / 2 Внедорожник Isuzu MU-X предыдущего поколения 2 / 2

Кстати, в прошлом месяце были опубликованы результаты краш-теста нового пикапа D-Max.