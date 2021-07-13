Range Rover Sport готовится сменить поколение: первое изображение

Land Rover пока не может похвалиться результатами продаж в Европе: показатели падают в течение последних трёх лет. В течение «ковидного» 2020-го клиенты купили 111 982 автомобиля марки, спад по сравнению с прошлым годом составил 23,3%. Стоит отметить, что в 2017 году старосветские дилеры сумели реализовать 167 943 единицы, то есть за последние несколько лет показатель упал на треть (-33,3%).
Одной из наиболее востребованных моделей британского бренда остаётся Range Rover Sport. У этого кроссовера продажи также снизились: в общей сложности европейцы купили за 2020 год 17 500 единиц (на 33,4% меньше, чем годом ранее). Вероятно, в этом стоит винить не только последствия пандемии коронавируса, но и то, что поклонники марки ждут выхода на рынок модели следующего поколения. Range Rover Sport сменит генерацию в следующем году.
На данном этапе проект находится в разработке: недавно замаскированные прототипы новинки попались фотошпионам в ходе дорожных испытаний – ранее Kolesa.ru публиковал порцию снимков. Теперь дизайнер испанского издания motor.es на основании этих фотографий представил свой вариант внешности нового Range Rover Sport.
Судя по рендеру, изменения, которым подвергнется «следующий» кроссовер, скорее можно будет называть «эволюцией», а не революцией. Предполагается, что пропорции останутся практически теми же. Передняя часть нового Range Rover Sport получит полностью светодиодную головную оптику более узкой формы. При этом дневные ходовые огни по-прежнему будут в нижней части фар, а «поворотники» – в верхней.
Предполагается, что корма получит более покатую багажную дверь и иные горизонтально расположенные задние фонари. Интерьер по-прежнему не раскрыт в том числе и на шпионских снимках, однако, предполагается, что он мало чем будет отличаться от салона «старшего брата». Вероятно, у модели будет более современная передняя панель с виртуальной «приборкой» и крупным тачскрином информационно-развлекательной системы, расположенным на центральной консоли.
В основе кроссовера нового поколения будет платформа MLA (Modular Logitudinal Architecture), тогда как актуальный Range Rover Sport базируется на «тележке» PLA. По предварительным данным, у автомобиля нового поколения будут «мягкогибридные» версии, где двигатель внутреннего сгорания работает в тандеме с 48-вольтовым электродовеском (MHEV), и останутся подключаемые гибриды (PHEV). Кроме того, в линейке по-прежнему останутся модификации с традиционными ДВС.
Летом 2020 года стало известно о том, что к полувековому юбилею модели Range Rover и Range Rover Sport пережили обновление, в ходе которого получили 3,0-литровый рядный шестицилиндровый дизель Ingenium мощностью от 249 до 350 л.с. с гибридным довеском.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться