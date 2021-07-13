Range Rover Sport готовится сменить поколение: первое изображение

Британская марка планирует представить кроссовер новой генерации в 2022 году. Сейчас модель находится в разработке: прототипы ранее ловили на дорожных тестах.

Land Rover пока не может похвалиться результатами продаж в Европе: показатели падают в течение последних трёх лет. В течение «ковидного» 2020-го клиенты купили 111 982 автомобиля марки, спад по сравнению с прошлым годом составил 23,3%. Стоит отметить, что в 2017 году старосветские дилеры сумели реализовать 167 943 единицы, то есть за последние несколько лет показатель упал на треть (-33,3%).



На фото: актуальный Range Rover Sport

Одной из наиболее востребованных моделей британского бренда остаётся Range Rover Sport. У этого кроссовера продажи также снизились: в общей сложности европейцы купили за 2020 год 17 500 единиц (на 33,4% меньше, чем годом ранее). Вероятно, в этом стоит винить не только последствия пандемии коронавируса, но и то, что поклонники марки ждут выхода на рынок модели следующего поколения. Range Rover Sport сменит генерацию в следующем году.



На данном этапе проект находится в разработке: недавно замаскированные прототипы новинки попались фотошпионам в ходе дорожных испытаний – ранее Kolesa.ru публиковал порцию снимков. Теперь дизайнер испанского издания motor.es на основании этих фотографий представил свой вариант внешности нового Range Rover Sport.



На фото: салон актуального Range Rover Sport

Судя по рендеру, изменения, которым подвергнется «следующий» кроссовер, скорее можно будет называть «эволюцией», а не революцией. Предполагается, что пропорции останутся практически теми же. Передняя часть нового Range Rover Sport получит полностью светодиодную головную оптику более узкой формы. При этом дневные ходовые огни по-прежнему будут в нижней части фар, а «поворотники» – в верхней.

Предполагается, что корма получит более покатую багажную дверь и иные горизонтально расположенные задние фонари. Интерьер по-прежнему не раскрыт в том числе и на шпионских снимках, однако, предполагается, что он мало чем будет отличаться от салона «старшего брата». Вероятно, у модели будет более современная передняя панель с виртуальной «приборкой» и крупным тачскрином информационно-развлекательной системы, расположенным на центральной консоли.



Рендер Range Rover Sport нового поколения

В основе кроссовера нового поколения будет платформа MLA (Modular Logitudinal Architecture), тогда как актуальный Range Rover Sport базируется на «тележке» PLA. По предварительным данным, у автомобиля нового поколения будут «мягкогибридные» версии, где двигатель внутреннего сгорания работает в тандеме с 48-вольтовым электродовеском (MHEV), и останутся подключаемые гибриды (PHEV). Кроме того, в линейке по-прежнему останутся модификации с традиционными ДВС.

Летом 2020 года стало известно о том, что к полувековому юбилею модели Range Rover и Range Rover Sport пережили обновление, в ходе которого получили 3,0-литровый рядный шестицилиндровый дизель Ingenium мощностью от 249 до 350 л.с. с гибридным довеском.

