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  • Раскол на климатическом саммите: не все автоконцерны готовы к полному «озеленению»

Раскол на климатическом саммите: не все автоконцерны готовы к полному «озеленению»

10.11.2021 240 2 0

Заявление, подписанное по итогам 26-й конференция ООН по изменению климата (COP26) в Глазго, разочаровало эко-активистов и борцов с глобальным потеплением. В приложении к автомобильной промышленности COP26 вообще не принёс никаких подвижек.

 

Прошлая конференция, проходившая в 2020 году во французской столице, окончилась подписанием легендарного Парижского соглашения по климату и завинчиванием экологических гаек в автопроме: например, Европа ввела углеродные штрафы для автопроизводителей, ускорив тем самым переход от машин с ДВС к электромобилям. Дискуссии о том, что, возможно, глобальное потепление, приносит больше пользы, чем вреда, и что расчёты климатологов, на которых основана современная международная политика, несостоятельны, за прошедшие шесть лет были сильно маргинализированы, в том числе принудительно на уровне соцсетей и интернет-поисковиков, так что впору говорить об экологической диктатуре.

Однако саммит COP26, на котором отметились все мировые лидеры, показал, что единства в понимании целей и задач по достижению светлого углерод-нейтрального будущего нет, потому что издержки слишком велики и завязаны на прорывные технологии, предсказать развитие и массовое применение которых просто невозможно.

Перед саммитом по инициативе Великобритании ставилась задача склонить страны-участники к запрету продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей с ДВС в 2040 году, а страны-лидеры с передовой экономикой, согласно предложению, должны ввести такой запрет в 2035 году. Сама Великобритания, напомним, хочет отказаться от ДВС уже в 2030-м.

В итоге ведущие экономики, а именно США, Китай и Германия отказались брать на себя обязательства по отказу от ДВС, точнее отказались назвать точные сроки такого отказа. Германия в принципе готова была подписаться на 2035 год, но ей не удалось договориться с другими участниками по теме синтетического климатически нейтрального топлива (eFuels), которое в теории позволит выпускать модели с ДВС и после 2035 года — просто выхлоп у таких машин будет практически безвредным. Немецкий автопром делает большую ставку на eFuels, в его разработку и производство вкладываются большие деньги, поэтому правительство Германии резонно требует ясности по поводу отношения мирового сообщества к такому топливу.

Главы автомобильных компаний также участвовали в саммите и решали для себя, брать или не брать обязательства по отказу от ДВС. Так вот, ничего нового по итогам COP26 в этом смысле не произошло: заявление подписали только те компании, которые ещё до саммита заявляли о своей готовности полностью перейти на электромобили, а именно BYD, Ford, GM, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz и Volvo. Другие компании, в том числе такие лидеры отрасли как Volkswagen, Toyota, Stellantis, BMW, Hyundai и Nissan заявление не подписали. Нет почему-то среди подписантов и компании Honda, которая в апреле заявила о намерении отказаться от ДВС к 2040 году. Возможно, что-то японскую компанию в заявлении не устроило.

Гендиректор концерна Volkswagen Герберт Дисс, известный своей критикой в адрес водородных электромобилей, заявил на онлайн-конференции, организованной немецкой газетой Handelsblatt, что предложенный план отказа от ДВС к 2040 году невыполним.

электромобиль бизнес экология авто и технологии

 

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2 комментария
10.11.2021 21:11
altersin

Надеюсь эта эко-истерия спадёт. Грустно наблюдать планомерное убивание ДВС.

10.11.2021 21:43
Игорь Мирзоев

Спадёт, ибо есть суда и самолёты, их на электротягу невозможно перевести, поэтому выход один - синтетическое топливо. К тому же, новый регламент Ф1 предполагает переход на синто-топливо, но он ещё официально не принят.

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