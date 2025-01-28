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  • Рассекречен дизайн серийной версии российского электромобиля Атом

Рассекречен дизайн серийной версии российского электромобиля Атом

28.01.2025 204 1 0

Разработчики показали снимки экстерьера и салона будущего «зелёного» хэтчбека с помощью предсерийного прототипа. По плану, серийное производство начнётся в 2025 году.

Разработкой российского электромобиля Атом с 2021 года занимается АО «Кама», штаб-квартира находится в Набережных Челнах (Республика Татарстан). Технологическую поддержку оказывают КАМАЗ и госкорпорация «Росатом», а одним из ключевых инвесторов проекта является Российский фонд прямых инвестиций. Кроме того, к нему с помощью китайского офиса РФПИ в Харбине ещё была привлечена «поднебесная» корпорация XY Group («Сюань Юань»).

На фото: предсерийный прототип Атома

Летом прошлого года стало известно о том, что в задачи XY Group входит помощь в организации производства электромобилей Атом в Китае. Информации о том, когда начнётся выпуск, а также о том, на конвейер какого завода встанет эта новинка, пока нет. В России электрокар Атом будут выпускать на мощностях столичного предприятия «Москвич»; по плану, производство стартует уже в текущем году.

В конце прошлого года компания показала тестовый прототип российского электромобиля Атом, детали внешности которого были спрятаны с помощью маскировочной плёнки. Теперь же производитель поделился снимками предсерийного прототипа будущей новинки, причём без камуфляжа. Сообщается, что продемонстрированный дизайн этого электрокара соответствует будущей серийной версии.

Судя по официальным снимкам, товарный вариант электрокара будет во многом повторять концепт, показанный в феврале прошлого года. Головная оптика у модели имеет сложную форму: в верхней части расположены светодиодные ходовые огни, соединённые друг с другом светящейся полоской. Ниже находятся основные блоки фар в виде «уголков», которые визуально сливаются с накладками на колёсные арки (элемент сделан из глянцевого чёрного пластика).

В нижней части переднего бампера расположен воздухозаборник с несколько иным рисунком, чем был у прошлогоднего концепта. Ещё Атому достанутся традиционные наружные зеркала, выдвижные ручки передних дверей и кнопки в качестве ручек задних дверей, которые, как и у концепта, открываются против хода движения. Стойки крыши и верх выполнены в чёрном цвете, на крыше можно увидеть антенну «акулий плавник», а на верхней части пятой двери – чёрный же спойлер.

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Фонари выполнены в форме единой плашки одинаковой ширины, которая проходит от одного заднего крыла до другого через всю ширину кормы. В неё интегрирована светящаяся полоса, разделённая по центру скромным логотипом российского бренда. В визуально массивную нижнюю часть переднего бампера встроены светоотражатели, здесь же можно увидеть датчики парковки.

В компании рассказали о том, что предсерийные образцы были собраны «вне конвейерной линии по несерийному технологическому процессу». Их направили на физические испытания в лаборатории, на полигоны, а также на дороги общего пользования. Сейчас эти прототипы полностью электрической пятидверки помогают разработчикам в калибровке систем, настройке программного обеспечения, а также проходят серию испытаний в реальных дорожных условиях.

хэтчбек Россия электромобиль новинки Атом
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1 комментарий
28.01.2025 18:45
Яшка

На Ё-мобиль похож.Тот тоже разноцветный был.

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