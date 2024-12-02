Рассекречен интерьер «зелёного» лифтбека, который получил название DS N°8

Бренд DS отделился от Citroen десять лет назад, сейчас он является отдельной маркой в обширном портфеле автогиганта Stellantis. Продажи на основном для DS рынке – в Европе – на данный момент демонстрируют отрицательную динамику. Согласно подсчётам ACEA (Европейская ассоциация автопроизводителей), с января по октябрь текущего года старосветские дилеры реализовали немногим менее 32 тыс. машин марки DS, что на 25% меньше, чем за первые 10 месяцев 2023-го.

На фото: DS N°8

Несмотря на слабый (по меркам производителей) спрос на электромобили на глобальном рынке, Stellantis пока не планирует отказываться от стратегии по «озеленению», так что всё ещё собирается полностью переключиться на электрокары в Европе уже к 2030 году. Сейчас компания продолжает рассекречивать одну из будущих новинок, экстерьер которой был показан в конце прошлого месяца.

Изначально в компании не обозначили название новинки, однако в СМИ его сходу определили как DS 8. На самом деле, производитель разработал новую стратегию наименования своих моделей, так что у разрабатываемого электрокара имя будет слегка иным – DS N°8. В пресс-службе марки рассказали о том, что в дальнейшем соответствующим образом будут переименованы и другие модели DS.

В основу будущей новинки DS ляжет платформа STLA Medium, которая будет роднить лифтбек с дебютировавшим осенью 2023 года кроссовером Peugeot 3008 третьей генерации, а также с новыми Peugeot 5008 и Opel Grandland. Информации об электромобиле DS пока немного, его коэффициент аэродинамического сопротивления Сх равен 0,24. Известно, что запас хода на одной зарядке у пятидверки составит 750 км (ёмкость батареи будет рассекречена позже).

На фото: салон DS N°8

Сегодняшний пресс-релиз сопровождает изображение части кормы с написанным названием модели (причём «°» оформлен в виде небольшого ромба). Кроме того, ещё в компании показали двухцветный интерьер DS N°8. Судя по изображениям, переднюю панель оформят в минималистичном стиле, перед глазами водителя окажется довольно крупная виртуальная приборка, а по центру расположат отдельно стоящий горизонтальный планшет информационно-развлекательной системы.

На фото: салон DS N°8

Под дисплеем мультимедиа можно разглядеть щель центрального дефлектора вентиляции, ниже – сенсорную панель с органами управления, а между передними крестами располагается двухэтажный тоннель. Здесь сверху располагается селектор автоматической коробки передач, а также ниша для беспроводной зарядки смартфонов. Ещё DS N°8 снабдили четырёхспицевым рулевым колесом.

Подробности о технике будущего «зелёного» лифтбека появятся позже, вероятно, в течение ближайших двух недель. По предварительным данным, производство DS N°8 будет налажено на заводе Stellantis в Мельфи (Италия), на этот же конвейер встанут соплатформенные Lancia Gamma и Jeep Compass нового поколения.