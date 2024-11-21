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Электрический лифтбек DS 8 показался на официальных фото перед скорой премьерой

21.11.2024 94 0 0

Среднеразмерная новинка французской премиальной марки DS построена на платформе STLA Medium, полноценная премьера DS 8 состоится до конца текущего года, производство будет налажено в Италии.

Марка DS откололась от Citroen десять лет назад — предполагалось, что она сделает блестящую карьеру в Китае и Европе, став олицетворением французского шика. Китайская карьера DS откровенно не удалась, продажи на данный момент фактически остановлены. В Европе марка DS за десять лет тоже не смогла как следует раскрутиться, продажи сейчас снижаются: по данным ACEA (Европейская ассоциация автопроизводителей), с января по октябрь этого года в Европе реализовано 31 965 автомобилей марки DS (-25% по сравнению с АППГ).

В целом корпорация Stellantis, которой принадлежит марка DS, сейчас скатывается в кризис из-за глобального замедления спроса на электромобили, необходимости ограничивать выпуск «углеводородных» моделей в Европе и сильного давления со стороны молодых китайских компаний, которые очень быстро осваивают передовые технологии и оперативно реагируют на сиюминутные потребности рынка. Вместе с тем Stellantis пока не собирается отказываться от своего «зелёного» курса, по-прежнему рассчитывает к 2030 году полностью переключиться на электромобили в Европе, а в США к тому же году «электрички» должны составить 50% объёма продаж корпорации в сегменте легковых и лёгких коммерческих автомобилей.

В общем, не стоит удивляться, что грядущая новинка DS — это очередной электромобиль на платформе STLA Medium. Первой моделью, построенной на этой платформе, стал дебютировавший осенью прошлого года кроссовер Peugeot 3008 третьего поколения, ранее в этом году на платформе STLA Medium вышли новые Peugeot 500﻿8 и Opel Grandland. Платформа STLA Medium рассчитана в том числе на установку ДВС, но вряд ли «углеводородные» версии будут у грядущего лифтбека DS, так как эта марка теперь позиционируется как полностью электромобильная, в том смысле, что все новые модели будут только электрические.

Официальное название показанного на фотографиях закамуфлированного лифтбека DS пока не раскрыто, но европейские СМИ ничтоже сумняшеся называют его DS 8 — мы тоже пока будем его так называть. В пресс-релизе сказано, что полноценная премьера состоится до конца года. Максимальный запас хода будет достигать 750 км по циклу WLTP, в том числе благодаря тщательно выверенным аэродинамическим характеристикам кузова, сх = 0,24. Других технических подробностей пока нет.

Из неофициальных источников известно, что производство DS 8 будет налажено на заводе Stellantis в итальянской коммуне Мельфи (провинция Потенца), здесь же пропишутся соплатформенные Lancia Gamma и Jeep Compass нового поколения. Новые Peugeot 3008 и Peugeot 5008 производятся во французской коммуне Сошо, новый Opel Grandland — в немецком Айзенахе.

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