Рассекречена обновлённая трехрядная Hyundai Creta Grand

Вообще, дебютным рынком для обновленной трехрядной версии паркетника Hyundai Creta стала Индия, где ее и производят. Там продажи такого кроссовера стартовали еще осенью прошлого года. Однако в Индии удлиненный SUV считается отдельной моделью с именем Alcazar. Теперь же рассекречена непосредственно трехрядная Creta – кроссовер анонсировали на Ближнем Востоке. В этом регионе полное имя семиместного варианта звучит как Hyundai Creta Grand (в некоторых других странах модель зовется Grand Creta).

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В плане дизайна паркетник с «фамилией» Grand практически дословно повторил индийский Alcazar. При этом любопытно то, что на Ближнем Востоке пока продают короткую Крету с обликом «под Tucson», хотя в отдельных странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии уже появился пятиместный паркетник после второго рестайлинга – то есть с более брутальной внешностью (в Индии стандартная обновленная Крета такой дизайн имеет изначально).

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Если же сравнивать с дореформенной трехрядной Кретой, то другими стали радиаторная решетка, бамперы и оптика. Длина рестайлинговой Hyundai Creta Grand равна 4560 мм против 4500 мм у прежней модели для Ближнего Востока. В ширину паркетник прибавил 10 мм (теперь 1800 мм), высота машины с рейлингами на крыше увеличилась на 35 мм до 1710 мм. Колесная база не изменилась – 2760 мм.

Обновленная Hyundai Creta Grand для Ближнего Востока

В салоне Creta Grand установили новую переднюю панель, иной блок управления «климатом» и табло (объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедиа). Топ-версии еще положены панорамный люк в крыше, беспроводная зарядка для смартфона, вентиляция кресел, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и мониторинга «слепых» зон. Паркетник бывает семи- или шестиместным.

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Жителям Ближнего Востока обновленный кроссовер Hyundai Creta Grand будет доступен с прежней техникой. Это бензиновый атмосферник 2.0 (159 л.с.) и турбодизель 1.5 (115 л.с.), оба сочетаются с шестиступенчатыми механикой или автоматом. Привод исключительно передний.

Продажи рестайлинговой Hyundai Creta Grand на ближневосточных рынках стартуют в ближайшее время. Чуть позже такой трехрядный кроссовер должен добраться и до других регионов.