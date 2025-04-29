RDS Open 2025 едет в Рязань: спортсменов и гостей соревнований ждёт жаркий дрифт-уикенд

3 и 4 мая 2025 года на территории автоспортивного комплекса ATRON International Circuit в Рязани состоится второй этап Открытого чемпионата РДС по дрифту – RDS Open 2025.

Конфигурация рязанской трассы знакома многим российским пилотам, но заезды от этого не становятся менее эмоциональными. Добавляет градус адреналина легендарная бетонная «стена-магнит», которая из года в год притягивает к себе даже самых опытных спортсменов.

Участниками рязанского этапа станут 32 пилота из 9 регионов России. Среди них как представители первого этапа, прошедшего в апреле в Ростове-на-Дону, так и те, кто только начинает своё участие в новом сезоне. Пилот из Самарской области Сергей Давидадзе и москвич Александр Пережогин и вовсе впервые выйдут на старт чемпионата Российской Дрифт Серии.

В рамках второго этапа Открытого чемпионата РДС изменения произошли в том числе в списке команд-участников. К STAR PËR STARS AIMOL, Tamashi Культура Заноса и Tamashi Культура Заноса 2 добавились команды DADZ RACING и BYBA GANG.

Напомним, первый этап RDS Open 2025 состоялся в апреле в Ростове-на-Дону, его участниками стали 27 спортсменов и 4 команды. В зачёте NXT первое место занял Тимофей Добровольский на Nissan Silvia S14 с гордым именем «Бестия», лидером зачёта PRO стал Фёдор Воробьёв на ВАЗ-2101«ЖИГАЦАРЬ». Командное первенство отправилось в копилку побед «STAR PЁR STARS AIMOL».

В 2024 году на ATRON International Circuit проходили сразу два этапа межрегионального чемпионата RDS Europe. В рамках второго этапа в зачёте PRO победу одержал Иван Пальмин из команды Carville Racing, в зачёте NXT – Алексей Бахвалов. На финальном этапе сезона-2024, также прошедшем в Рязани, победителем в RDS Europe PRO стал Илья Фёдоров, в RDS Europe NXT – Иван Седых. Иван Пальмин и Илья Фёдоров в новом сезоне принимают участие в Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP), а вот Алексей Бахвалов продолжит участие в Открытом чемпионате РДС по дрифту с переходом в зачёт PRO.

Смогут ли лидеры прошлых этапов сохранить своё место на пьедестале, станет известно уже в первый майский уикенд. Зрители второго этапа RDS Open 2025 в Рязани смогут насладиться зрелищными, дымными заездами пилотов, увидеть всю мощь высокотехнологичных дрифт-каров и заглянуть под капот машин, приносящих большие спортивные победы. Гостей ждут два соревновательных дня: в субботу, 3 мая, состоится квалификация, а в воскресенье, 4 мая, пройдут парные заезды ТОП-32 PRO, и далее от ТОП-16 до финала в обеих зачётных группах.

Открытый чемпионат РДС по дрифту проводится без возрастных ограничений. Дети до 7 лет могут посетить соревнования бесплатно, для детей 7–11 лет предусмотрен специальный тариф, но важно помнить: юные зрители допускаются на территорию только в сопровождении взрослого с билетом. Для онлайн-болельщиков доступна бесплатная трансляция на платформе RDS TV.

