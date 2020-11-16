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  • Renault анонсировала новый кроссовер: маленький, дешёвый, будет родственником Nissan

Renault анонсировала новый кроссовер: маленький, дешёвый, будет родственником Nissan

16.11.2020 315 1 0

Паркетник французской марки должны представить в ближайшее время, правда, пока лишь в виде концепта. Серийная же версия дебютирует в следующем году, а технику она разделит с кроссом Nissan Magnite.

 

Первым рынком для нового кроссовера Renault станет Индия, причем там модель ждали в этом году, однако, как ранее сообщали местные СМИ, из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 марка решила перенести запуск на начало 2021-го. Но предвестника модели все же должны показать в 2020-м: сегодня индийское подразделение Renault распространило первый видеотизер концепта. В компании паркетник пока называют просто Showcar, серийный же вариант, по неофициальным данным, получит имя Kiger (внутризаводской индекс – HBC). Описание скудное – мол, «забавный и спортивный» кросс способен отвезти на «любимую игровую площадку» как в городе, так и за его пределами.

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Особенности машины, засвеченной в коротком ролике: «сплошная» головная оптика с зелеными динамическими поворотниками, некая «нашлепка» на крыше спереди, массивный спойлер сзади, подсвеченные зеленым же необычные ручки дверей и пронизывающая задние фонари широкая блестящая плашка. Между тем закамуфлированные тестовые образцы уже не раз ловили на индийских дорогах, и, судя по шпионским фото, от концепта товарному SUV достанется лишь спойлер, ну и еще у фонарей будет похожая форма. А спереди серийный паркетник будет перекликаться с рестайлинговым хэтчем Renault Kwid: Kiger тоже получит двухэтажную оптику.

В основе новинки лежит платформа CMF-A, на ней же построены упомянутый Квид и компактвэн Renault Triber, а также только-только представленный кроссовер Nissan Magnite. Длина кросса не превысит четырех метров, ведь таким автомобилям в Индии положены налоговые льготы.

Техника, скорее всего, такая же, как у Магнита, и местные профильные медиа вновь прочат кроссу Рено два мотора (в предыдущей версии был один) – бензиновые трехцилиндровые «атмосферник» 1.0 и турбодвижок аналогичного объема. На Nissan Magnite первый выдает 72 л.с. и 96 Нм (аналогичный мотор есть и у родственного Triber), отдача «турботройки» — 100 л.с. и 160 Нм, оба сочетаются с пятиступенчатой «механикой», турбоверсии еще положен вариатор X-Tronic, но Kiger вместо CVT может получить роботизированную коробку. Привод у Магнита только передний, для паркетника Renault полноприводный вариант тоже наверняка не предусмотрен.

Будущий кроссовер Renault, тестовый прототип. Фото: GaadiWaadi

Индийцы надеются, что Nissan Magnite будет стоить где-то от 550 000 рупий (официально цены огласят через несколько дней), что эквивалентно около 565 000 рублей по текущему курсу. Видимо, примерно столько же попросят и за базовый Renault Kiger. Паркетник от Nissan планируют продавать и на других небогатых рынках, так что и его брат не должен стать индийским «эксклюзивом». Впрочем, в России компакты все равно вряд ли появятся.

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1 комментарий
16.11.2020 19:14
RFR 17

Все дешевое, которое до нас и добирается, сразу становится дорогим, спасибо за это ВВП и родному правительству, они не позволят быть на нашем рынке каким то дешевкам...

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