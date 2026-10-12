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  • Renault E-Space: возвращение к истокам минивэностроения на новом уровне технологий

Renault E-Space: возвращение к истокам минивэностроения на новом уровне технологий

12.10.2026 150 0 0
Renault E-Space: возвращение к истокам минивэностроения на новом уровне технологий

Компания Renault полностью рассекретила концепт E-Space, который через пару лет может стать серийной моделью на платформе RGEV medium 2.0 и дать семейным покупателям то, по чему они соскучились, — удобную посадку и великолепную обзорность.

В 1984 году Renault Espace первого поколения открыл для европейцев класс минивэнов (MPV). Примерно до конца 1990-х этот класс считался очень прогрессивным и перспективным, затем эволюция автопрома дала резкий крен в сторону сегмента SUV. К настоящему времени кроссоверы практически полностью вытеснили легковые однообъёмники на европейском рынке. Актуальный Renault Espace шестого поколения — это тоже кроссовер с посадочной формулой 5+2 — его премьера состоялась в 2023 году, в 2025-м кроссовер Espace пережил рестайлинг.

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Кроссоверы часто преподносятся как универсальное решение для семейных покупателей, но кроссоверы не могут сравниться по удобству посадки, свободе компоновки салона и качеству обзора с лучшими представителями класса минивэнов. У минивэнов при прочих равных ниже высота пола и больше высота внутреннего пространства кузова — для тех, кто регулярно перевозит в машине детей с колясками и пожилых родителей, это важно, в минивэн не нужно взбираться, достаточно просто войти.

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В марте этого года Renault Group представила новый план развития futuREady и пообещала в нём возвращение однообъёмников. Тогда был представлен концепт нового пятиместного компактвэна Renault R-Space Lab длиной 4,5 м, а на этой неделе на Парижском автосалоне дебютировал концептуальный минивэн Renault E-Space длиной 4,7 м. Ширина Renault E-Space составляет 2,02 м, высота — 1,67 м.

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Пропорциями кузова, большой площадью остекления и некоторыми элементами дизайна Renault E-Space цитирует Espace первого поколения и в профиль немного напоминает зубило. Фары и фонари представляют собой U-образный пиксельный рисунок. Светящаяся эмблема Renault на передке выпирает вперёд и как бы парит в воздухе. Сплиттер в переднем бампере может опускаться ближе к земле на высоких скоростях. Задний спойлер на крыше напоминает об Espace третьего поколения, но у концепта он как бы парит в воздухе и оснащён подсветкой. Нижний периметр кузова окрашен в чёрный цвет, а дизайн огромных 23-дюймовых колёс рифмуется с толщиной этого периметра.

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В салоне Renault E-Space шесть индивидуальных кресел в мебельном стиле. Кресла второго ряда можно разворачивать лицом к передним или полностью сложить, чтобы пассажиры третьего ряда почувствовали себя VIP-персонами. Подоконная линия проходит достаточно низко, чтобы подоконники можно было использовать как подлокотники. Спереди у лобового стекла разместился панорамный экран OpenR Panorama размером 1130 x 110 мм, он объединяет в себе приборный и мультимедийный экраны. Второй экран, как бы стекающий с цилиндрической балки справа от рулевой колонки, — сенсорный и используется для активации и настроек различных функций автомобиля. Сам руль — это усечённый штурвал с фиксированной ступицей, он не имеет физической связи с колёсами, поэтому нет необходимости крутить его на большие углы.

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Буква E в названии Renault E-Space указывает на электрическую силовую установку, при этом о платформе концепта в пресс-релизе ничего не сказано. Также в пресс-релизе нет информации о том, когда концепт Renault E-Space может превратиться в серийную модель. Тем не менее раз в стратегии развития Renault Group обещаны новые однообъёмники, то вполне можно ожидать, что в следующем, седьмом поколении Renault Espace будет минивэном, похожим на концепт E-Space. В таком случае в его основу почти наверняка ляжет перспективная платформа RGEV medium 2.0, рассчитанная как на полностью электрические, так и на plug-in гибридные силовые установки последовательного типа. Жизненный цикл нынешнего кроссовера Renault Espace закончится в 2028 году — стало быть, уже в том же году на рынок может выйти новый минивэн Espace.

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