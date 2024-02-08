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Renault Symbioz: новый компактный семейный кроссовер дебютирует весной

08.02.2024 186 0 0

Компания Renault анонсировала компактный «углеводородный» кроссовер Symbioz, который займёт в модельном ряду место между Captur и Austral.

В 2023 году марка Renault реализовала в мире 1 548 748 автомобилей, что на 9,4% больше результата 2022 года. Продажи Renault Group в целом, куда, напомним, входят также марки Alpine, Dacia и Mobilize, выросли на 9% до 2 235 345 автомобилей. Рост продаж — это хорошо, но проблема в том, что основной объём этой статистики дают низкомажринальные модели классов А и В — хэтчбек Sandero (в 2023 году его продажи под марками Renault и Dacia составили 280 541 шт.), кроссовер Duster (249 848 шт.), хэтчбек Clio (202 830 шт.), кроссовер Captur (147 125 шт.) и кросс-хэтбек Kwid (120 483 шт.).

На маленьких машинках много не заработаешь, особенно с учётом постоянного роста предъявляемых к ним требованиям по части экологичности и безопасности. Руководство Renault Group хочет продавать больше машин С-класса, где доходность повыше, и постепенно расширяет предложение в этом классе.

Кроссовер Renault Symbioz

На компактный кроссовер Symbioz возлагаются очень большие надежды, потому что в него заложен оптимальный баланс цены и потребительских качеств. С габаритной длиной 4410 мм Symbioz займёт в модельном ряду место между субкомпактным кроссовером Captur (4228 мм) и более крупным компактным кроссовером Austral (4510 мм). Добавим, что С-классе Renault сейчас также предлагает купеобразный кроссовер Arkana, а электрическую фракцию в этом классе представляют хэтчбек Megane и кроссовер Scenic.

Кроссовер Renault Symbioz

Имя Symbioz взято у одноимённого концепта Renault образца 2017 года — то был большой электрический хэтчбек длиной 4920 мм, который предполагалось сделать частью интерьера домов, чтобы можно было круглосуточно использовать его мультимедийные возможности. Хэтчбек серийным так и не стал, хотя некоторые его дизайнерские решения были взяты на вооружение для других моделей, а имя отошло компактному семейному кроссоверу.

Концептуальный хэтчбек Renault Symbioz образца 2017 года
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Концептуальный хэтчбек Renault Symbioz образца 2017 года
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Концептуальный хэтчбек Renault Symbioz образца 2017 года
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Кроссовер Symbioz будет дешевле, чем Austral, но при этом будет иметь не менее просторный салон и панорамную стеклянную крышу с регулируемой степенью прозрачности. Техническая начинка будет ближе к моделям В-класса: для Symbioz в частности заявлена хорошо известная по Captur гибридная силовая установка E-Tech 145 (цифра указывает на мощность в л.с.), состоящая из бензинового 1,6-литрового «атмосферника», многорежимной трёхвальной коробкой передач и двух электромоторов.

В пресс-релизе сказано, что премьера Renault Symbioz состоится ближайшей весной, точная дата пока не объявлена.

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