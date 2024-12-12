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  • Renault тестирует новый кроссовер, который будут продавать на небогатых рынках

Renault тестирует новый кроссовер, который будут продавать на небогатых рынках

12.12.2024 100 0 0

Компания Рено приступила к испытаниям паркетника, который пока известен под корпоративным обозначением C-SUV. Основным ареалом обитания новинки станут страны Латинской Америки. В продаже модель ждут в 2025-м.

В декабре прошлого года Группа Renault объявила о том, что наладит на своем заводе в Бразилии производство нового кроссовера. Как несложно догадаться, модель будет адресована в основном латиноамериканским странам. Проект пока известен под кодовым названием C-SUV. Считается, что он окажется на ступеньку выше предназначенного для этого региона Дастера (латиноамериканский Renault Duster до сих пор пребывает во втором поколении). Так вот, теперь компания приступила к испытаниям новинки. Правда, замаскированный тестовый образец застукали не в Бразилии, а в соседней Аргентине, о чем и сообщило местное издание Motor1.

В основу кроссовера ляжет модульная платформа RGMP (Renault Group Modular Platform), на которой также построен уже продающийся компактный паркетник Renault Kardian. Напомним, пусть в Рено и считают эту «тележку» новой, однако на деле она, скорее, является модернизированной версией платформы CMF-B.

Концептуальный пикап Renault Niagara. Не исключено, что в экстерьере нового кроссовера марки будут прослеживаться черты этого шоу-кара
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Концептуальный пикап Renault Niagara. Не исключено, что в экстерьере нового кроссовера марки будут прослеживаться черты этого шоу-кара
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Концептуальный пикап Renault Niagara. Не исключено, что в экстерьере нового кроссовера марки будут прослеживаться черты этого шоу-кара
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Концептуальный пикап Renault Niagara. Не исключено, что в экстерьере нового кроссовера марки будут прослеживаться черты этого шоу-кара
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Из-за маскировки пока сложно оценить дизайн грядущего C-SUV. При этом не исключено, что в облике товарного кроссовера будут прослеживаться черты прошлогоднего же концептуального пикапа Renault Niagara. Кстати, грузовичок по мотивам шоу-кара тоже встанет на конвейер: его будут делать как раз в Аргентине, причем пикап также построят на платформе RGMP.

Аргентинцы прочат кроссоверу Renault C-SUV турбомотор 1.0 от Kardian. А вот бразильские профильные медиа считают, что паркетник предложат с турбодвигателем 1.3 от местного Дастера. Сама компания Renault ранее заявила о том, что у кросса будет гибридная версия.

Презентацию нового паркетника ждут в следующем году, в 2025-м же модель, видимо, появится в продаже.

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