Рестайлинг принёс Toyota Aygo X новую начинку и «подогретую» версию GR Sport

Компания Toyota представила обновленный кросс-хэтч Aygo X. Модель обрела новое «лицо», а на смену литровому атмосфернику пришла гибридная установка на базе двигателя 1.5. В некоторых странах заказы на модернизированную пятидверку откроют в конце текущего года.

Адресованный Европе компакт Toyota Aygo актуального, третьего по счету поколения дебютировал в 2021-м, свою рыночную карьеру он начал в 2022-м. Ситикары предыдущих генераций, напомним, были созданы вместе еще с концерном PSA, и имели братьев – Citroen C1 и Peugeot 107/108. Однако впоследствии французы отказались от выпуска малолитражек. Так что нынешний Aygo является полностью оригинальной разработкой Тойоты, причем в третьем поколении компакт сменил имидж: сама компания позиционирует его как кроссовер с приставкой X в названии, хотя это все же хэтчбек. В Старом Свете Aygo X пользуется неплохим спросом. Так, согласно статистике JATO Dynamics, по итогам 2024-го продажи выросли на 15% до 98 500 единиц, а всего с момента выхода на рынок было реализовано более 287 000 экземпляров (это данные уже Тойоты). И вот пришло время планового рестайлинга.

Было — стало

Кросс-хэтч Toyota Aygo X обрел новое «лицо». Заменили радиаторную решетку, бампер, фары, противотуманки и капот. Как и прежде, для модели предусмотрены 17- или 18-дюймовые колеса, а за доплату можно заказать двухцветную окраску кузова и мягкий сдвижной верх.

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В салоне установили новые цифровую приборку, планшет мультимедиа и беспроводную площадку для зарядки смартфона. Другим стал и блок управления «климатом» — на нем теперь больше физических кнопок. В списке оборудования еще значатся модернизированная система предупреждения столкновений, системы удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков. Электроника получает обновления «по воздуху». Наконец, в компании заявили об улучшенной шумоизоляции.

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А еще у Aygo X впервые появилась «подогретая» версия GR Sport. Фишки такой пятидверки – оригинальная решетка, диски эксклюзивного дизайна и черный капот. Вдобавок были перенастроены подвеска и рулевое управление.

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После рестайлинга кросс-хэтч Toyota Aygo X из «традиционной» модели превратился в гибрид HEV (то есть без возможности зарядки от электросети). Вместо литрового трехцилиндрового атмосферника 1.0 (72 л.с.) пятидверка имеет установку Hybrid 115, как у европейских хэтчбека Toyota Yaris и паркетника Toyota Yaris Cross: она включает трехцилиндровый же атмосферный мотор 1.5, электромеханический вариатор и электромотор. Суммарная отдача – 116 л.с. Батарея расположена под багажником, так что на вместительности грузового отсека модернизация не сказалась (объем все так же составляет 231 литр). Заявлено, что первую «сотню» кросс-хэтч наберет менее чем за 10 секунд (показатель предшественника – более 15 секунд).

Как и прежде, производство хэтчбека будет вестись на чешском заводе Тойоты. В некоторых странах прием заказов на рестайлинговый Aygo X откроют в конце года. Цены еще не объявлены, но и так понятно, что гибрид окажется дороже дореформенного чисто бензинового компакта. Последний во Франции, например, без учета акций стоит от 18 900 евро (около 1,7 млн рублей по текущему курсу).