Гибридные авто ×
  • Рестайлинг принёс Toyota Aygo X новую начинку и «подогретую» версию GR Sport

Рестайлинг принёс Toyota Aygo X новую начинку и «подогретую» версию GR Sport

02.06.2025 85 0 0

Компания Toyota представила обновленный кросс-хэтч Aygo X. Модель обрела новое «лицо», а на смену литровому атмосфернику пришла гибридная установка на базе двигателя 1.5. В некоторых странах заказы на модернизированную пятидверку откроют в конце текущего года.

Адресованный Европе компакт Toyota Aygo актуального, третьего по счету поколения дебютировал в 2021-м, свою рыночную карьеру он начал в 2022-м. Ситикары предыдущих генераций, напомним, были созданы вместе еще с концерном PSA, и имели братьев – Citroen C1 и Peugeot 107/108. Однако впоследствии французы отказались от выпуска малолитражек. Так что нынешний Aygo является полностью оригинальной разработкой Тойоты, причем в третьем поколении компакт сменил имидж: сама компания позиционирует его как кроссовер с приставкой X в названии, хотя это все же хэтчбек. В Старом Свете Aygo X пользуется неплохим спросом. Так, согласно статистике JATO Dynamics, по итогам 2024-го продажи выросли на 15% до 98 500 единиц, а всего с момента выхода на рынок было реализовано более 287 000 экземпляров (это данные уже Тойоты). И вот пришло время планового рестайлинга.

Было — стало

Кросс-хэтч Toyota Aygo X обрел новое «лицо». Заменили радиаторную решетку, бампер, фары, противотуманки и капот. Как и прежде, для модели предусмотрены 17- или 18-дюймовые колеса, а за доплату можно заказать двухцветную окраску кузова и мягкий сдвижной верх.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

В салоне установили новые цифровую приборку, планшет мультимедиа и беспроводную площадку для зарядки смартфона. Другим стал и блок управления «климатом» — на нем теперь больше физических кнопок. В списке оборудования еще значатся модернизированная система предупреждения столкновений, системы удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков. Электроника получает обновления «по воздуху». Наконец, в компании заявили об улучшенной шумоизоляции.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

А еще у Aygo X впервые появилась «подогретая» версия GR Sport. Фишки такой пятидверки – оригинальная решетка, диски эксклюзивного дизайна и черный капот. Вдобавок были перенастроены подвеска и рулевое управление.

Toyota Aygo X GR Sport
1 / 8
Toyota Aygo X GR Sport
2 / 8
Toyota Aygo X GR Sport
3 / 8
Toyota Aygo X GR Sport
4 / 8
Toyota Aygo X GR Sport
5 / 8
Toyota Aygo X GR Sport
6 / 8
Toyota Aygo X GR Sport
7 / 8
Toyota Aygo X GR Sport
8 / 8

После рестайлинга кросс-хэтч Toyota Aygo X из «традиционной» модели превратился в гибрид HEV (то есть без возможности зарядки от электросети). Вместо литрового трехцилиндрового атмосферника 1.0 (72 л.с.) пятидверка имеет установку Hybrid 115, как у европейских хэтчбека Toyota Yaris и паркетника Toyota Yaris Cross: она включает трехцилиндровый же атмосферный мотор 1.5, электромеханический вариатор и электромотор. Суммарная отдача – 116 л.с. Батарея расположена под багажником, так что на вместительности грузового отсека модернизация не сказалась (объем все так же составляет 231 литр). Заявлено, что первую «сотню» кросс-хэтч наберет менее чем за 10 секунд (показатель предшественника – более 15 секунд).

Как и прежде, производство хэтчбека будет вестись на чешском заводе Тойоты. В некоторых странах прием заказов на рестайлинговый Aygo X откроют в конце года. Цены еще не объявлены, но и так понятно, что гибрид окажется дороже дореформенного чисто бензинового компакта. Последний во Франции, например, без учета акций стоит от 18 900 евро (около 1,7 млн рублей по текущему курсу).

хэтчбек авторынок новинки гибридные авто Toyota Toyota Aygo

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Принять вправо, прочь с дороги: министерство транспорта против водителей Минтранс РФ выпустил проект поправок к ПДД, которые предписывают водителям поживее уступать дорогу кортежам чиновников. Правда, пока к этому документу больше вопросов, чем ответов. 287 4 2 02.06.2025
Статьи / История Нацпроект гаражного масштаба и сборка на коленке: как в Кении создавали собственный автопром Попытки создать собственный автопром предпринимали многие страны третьего мира. Однако никому пока не удалось повторить достижения Кении, у которой он вроде как есть, но в то же время его не... 477 1 0 01.06.2025
Статьи / История Самый стильный молоток: как появился Hummer H2 и почему его не стало Автомобильная история знает немало примеров, когда спустя годы или даже десятилетия вместо оригинальной модели начинали выпускать версию, в экстерьере или дизайне интерьера которой использов... 1284 11 3 31.05.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 27743 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 26768 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12429 3 3 11.02.2025
Обсуждаемое
11 Самый стильный молоток: как появился Hummer H2 и почему его не стало
8 Прогресс, регресс и экономия: как электромобили вернули барабанные тор...
4 Корпорация Stellantis наконец-то выбрала нового гендиректора: итальяне...
Новые комментарии
Change privacy settings