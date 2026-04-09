Рестайлинговый кроссовер Volkswagen Taigun: более солидный облик и новая коробка

Марка Volkswagen представила модернизированный бюджетный паркетник Taigun. Пятидверка изменилась внешне, внутри же обновок почти нет. Двигатели прежние, при этом базовому теперь положен новый автомат.

В Индии состоялась премьера рестайлингового кроссовера Volkswagen Taigun. Именно эта страна и остается главным рынком для модели, там же ведется ее производство – на конвейер пятидверка встала еще в 2021 году. Впрочем, местным эксклюзивом паркетник все же не является: его поставляют и в другие страны, причем кое-где он зовется T-Cross (не путать с глобальным VW T-Cross). Напомним также, что Taigun – это родной брат кроссовера Skoda Kushaq, который тоже делают в Индии. Обе модели построены на платформе MQB-A0-IN, то есть на упрощенной версии MQB. Родственник от Шкоды пережил рестайлинг в начале текущего года.

VW Taigun обрел новые фары, бамперы и радиаторную решетку. В дорогих комплектациях головную оптику вдобавок объединяет светящаяся полоска, плюс подсветку получили эмблемы марки (спереди и сзади). Задние фонари все так же сделаны в виде единой плашки, но у них теперь другая начинка. Еще расширена палитра цветов кузова и пересмотрен дизайн дисков, при этом паркетнику по-прежнему положены 16- или 17-дюймовые колеса. В итоге, рестайлинговый кроссовер выглядит солиднее предшественника.

В строю осталась и «оспортивленная» версия GT. Ее фишки – черные вставки на бамперах вместо серебристых, черные же корпуса наружных зеркал, плюс можно выбрать потемневшие диски.

Габариты не изменились. Длина Volkswagen Taigun равна 4221 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1612 мм, колесная база составляет 2651 мм. Объем багажника – 385 литров, со сложенными спинками кресел второго ряда этот показатель увеличится до 1405 литров.

В салоне другими стали лишь материалы отделки. Начальные версии имеют аналоговые приборы и небольшой планшет мультимедиа. Более дорогие варианты – это цифровая приборка и тачскрин диагональю 10,1 дюйма. Список оборудования богатых исполнений пополнил панорамный люк (раньше был обычный люк). Как и раньше, в арсенале «роскошных» версий VW Taigun еще значатся вентиляция передних сидений, климат-контроль, камера заднего вида. А вот массажер у заднего дивана так и не появился, хотя для родственного Skoda Kushaq такая опция предусмотрена.

Volkswagen Taigun оснащается прежними бензиновыми турботройкой 1.0 TSI (115 л.с.) и турбочетверкой 1.5 TSI (150 л.с.). Базовому мотору оставили шестиступенчатую механику, а на смену шестиступенчатому же классическому автомату пришел восьмиступенчатый. Старший движок теперь сочетается только с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG (раньше еще можно было выбрать паркетник с 1.5T и механикой). У Skoda Kushaq в плане техники те же изменения. Привод в любом случае исключительно передний.

В продажу обновленный Volkswagen Taigun поступит в ближайшее время, цены пока не объявлены.