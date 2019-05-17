Рестайлинг Chery Tiggo 3: дизайн в стиле флагманского Tiggo 8 и новый мотор

Обновление провели на фоне обвала продаж на домашнем рынке. До китайских дилеров посвежевшая модель должна добраться в 2019-м.

Минувший год паркетник Chery Tiggo 3 закончил в Китае в «плюсе» — реализовано 84 686 машин, что на 5% больше по сравнению с 2017-м. Однако по итогам января-апреля 2019-го продажи модели рухнули на 59% до 14 416 единиц. Подстегнуть интерес к кроссу призван рестайлинг: фотографии модернизированной версии появились в базе министерства промышленности Поднебесной.

Переднюю часть Tiggo 3 оформили в стиле флагманского Tiggo 8: младший SUV получил похожую радиаторную решетку, разделенную надвое широкой хромированной полоской; круглые противотуманки исчезли, а дневные ходовые огни тоже сделали, как у «восьмерки». Фары прежние, корму также не тронули. Снимков интерьера пока нет. Не исключено, что там поменяли переднюю панель и мультимедийную систему.

Согласно документам, опубликованным китайским сертификационным органом, на смену 126-сильному мотору 1.6 пришел «атмосферник» 1.5 мощностью 116 л.с. Коробки не указаны. Местные профильные медиа считают, что и после рестайлинга Tiggo 3 все так же будет доступен с пятиступенчатой «механикой» и вариатором. Привод – только передний.

Официальная премьера посвежевшего кроссовера должна пройти в ближайшее время. Дореформенный Tiggo 3 в Поднебесной стоит от 59 900 юаней, что эквивалентно примерно 562 000 рублей по текущему курсу.

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До России обновленная «тройка» вряд ли доберется в этом году. Нынешний кросс является самой популярной моделью марки в нашей стране: в 2018-м продано 3076 автомобилей Tiggo 3 (+16%), а в январе-феврале 2019-го (более свежих данных пока нет) паркетник разошелся по РФ тиражом в 514 экземпляров (+20%). Цена – от 859 900 рублей (без учета спецпредложений).

Напомним, в прошлом году Chery свернула сборку на черкесском заводе «Дервейс». Новым производственным партнером компании стал калининградский «Автотор», правда, ни Чери, ни российская компания официально об этом еще не объявили. Ожидается, что в Калининграде будут собирать паркетники Tiggo 4, Tiggo 5 и Tiggo 7: площадка указана в Одобрении типа транспортного средства, выданном на эти модели в марте. «Тройки» в свежем ОТТС нет, но это лишь пока – бестселлер наверняка тоже пропишется в РФ.