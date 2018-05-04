Согласно имеющимся данным, основой для новинки послужит хэтчбек Kalina (сам же бренд Калина будет ликвидирован), который появился в 2006 году, а в 2013-м получил заметное обновление, при котором автомобиль получил совершенно другую переднюю часть. Она же, судя по опубликованным фотоснимкам, сильнее всего изменится и при следующем рестайлинге: теперь уже Гранта получит новые бампер, решётку радиатора и фары, сделанные в стиле модели Веста. Другим будет и капот, а вот передние крылья, вероятно, могут остаться прежними.

Автомобиль обзаведётся новыми боковыми зеркалами со встроенными повторителями поворотников. Сзади не должно произойти кардинальных изменений: скорее всего, немного обновится бампер, а надпись Lada на крышке багажника сделают аналогично новым моделям компании.

Премьера нового хэтчбека Гранта ожидается в августе этого года.

Сегодня хэтчбек Lada Kalina можно приобрести за 450 600 рублей (1.6 МТ, 87 л.с.). Более мощный 106-сильный вариант обойдётся минимум в 523 900. Доплата за роботизированную коробку составит 25 тысяч рублей. Есть также вариант с «автоматом» и 98-сильным двигателем, он оценивается в 578 900 руб.

Кстати, на днях стали известны сроки премьеры кросс-версии Xray и обновлённой Lada 4×4.