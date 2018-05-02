Известны сроки премьеры кросс-версии Xray, обновлённых Lada 4х4 и Granta

Известны сроки премьеры кросс-версии Xray, обновлённых Lada 4х4 и Granta

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Новинки Lada могут представить в августе текущего года. Как и ожидалось, бренд Kalina будет ликвидирован.

Паблик RCI News в соцсети ВКонтакте опубликовал фото слайда презентации, посвященной будущим новинкам марки Lada. Судя по кадру, в августе этого года АВТОВАЗ может представить рестайлинговые внедорожник Lada 4×4 и модели семейства Granta, а также кросс-версию хэтчбека Xray. Вероятно, новинки покажут в рамках Московского автосалона, который откроется в конце последнего летнего месяца. Впрочем, не исключено, что слайд подразумевает публичную премьеру, а первый показ моделей (или некоторых из них) состоится чуть раньше.

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Как и предполагалось, соплатформенные Калину и Гранту объединят в одно семейство – Granta. Бренд Kalina ликвидируют, а линейка Lada Granta будет состоять из седана, лифтбека, хэтчбека, универсала и кросс-версии «сарая» (последние три модификации – это пока еще Калина). Дизайн передней части «бюджетников» выполнят в икс-стиле Vesta и Xray. Кстати, совсем недавно появились фото с тестов обновленных хэтча и лифтбека.

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На фото: актуальная версия Lada Granta
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На фото: актуальная версия Lada Kalina
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Так может выглядеть обновленная Lada Granta, по мнению дизайнера портала "Колёса.ру"

«Внедорожный» вариант Lada Xray тоже уже не раз попадался в объективы камер. Предвестника кросс-версии – концепт Xray Cross – АВТОВАЗ представил на Московском автосалоне-2016. Новая серийная модификация будет отличаться наличием неокрашенного пластикового обвеса и увеличенным дорожным просветом. У товарных седана Vesta Cross и универсала Vesta SW Cross клиренс равен 203 мм – это на 25 мм больше, чем у обычных «четырехдверки» и «сарая». У стандартного Lada Xray дорожный просвет составляет 195 мм.

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На фото: концепт Lada Xray Cross
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На фото: концепт Lada Xray Cross
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На фото: актуальная версия Lada 4x4
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На фото: актуальная версия Lada 4x4

Рестайлинговый внедорожник Lada 4×4 во время тестов пока не ловили, информации о том, как он изменится, на данный момент нет. Вероятно, у модели слегка освежат дизайн экстерьера и интерьера, плюс, возможно, будут добавлены новые опции.

Как сообщалось ранее, Lada 4×4 следующей генерации может дебютировать в 2021 году. Ожидается, что внедорожник построят на платформе B0, которая также лежит в основе Renault Logan, Sandero, Duster и Kaptur.

 

Теги: Авторынок , В России , Новинки , АВТОВАЗ , внедорожники , главные новости , российские автомобили , российский авторынок , седаны , хэтбчеки , 4x4 , Granta , Kalina , Lada , Xray
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