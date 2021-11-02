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Рестайлинг BMW X7: новые изображения

02.11.2021 43 0 0

На прошлой неделе в Сети были опубликованы новые шпионские фотографии с закамуфлированными образцами рестайлингового немецкого кроссовера, на которых можно разглядеть некоторые изменения во внешности. Как будет выглядеть новинка?

 

Флагманский кроссовер Х7 появился в гамме баварской марки относительно недавно – в марте 2019 года. Он стал серийной версией концепта Х7 iPerformance, продемонстрированного в сентябре 2017-го на Международном автосалоне во Франкфурте. Не прошло и трёх лет с начала производства, а в Сети уже появляются фотографии рестайлингового кроссовера в маскировочной плёнке, сквозь которую всё же можно увидеть некоторые детали. Основной интерес, конечно же, представляет передняя часть, ведь именно здесь произойдут радикальные изменения – обновлённый Х7 получит раздельную переднюю оптику. В верхней части расположатся узкие светодиодные ходовые огни, а в нижней будут находиться основные блоки фар с ближним и дальним светом. Подобное решение будет применено и на будущем кроссовере BMW X8, рендеры которого мы опубликовали совсем недавно. Судя по шпионским фотографиям, «ноздри» решётки радиатора при этом останутся прежними (как минимум, их форма и размер визуально не изменились).

Сбоку существенных изменений не ожидается, а вот сзади на некоторых шпионских фотографиях можно увидеть очертания новых фонарей. Скорее всего, их форма не изменится, а вот графика J-образных светодиодных элементов будет новой, напоминающей рестайлинговую 5 серию. На имеющихся фотографиях кроссовера с камуфляжной плёнкой задний бампер в целом выглядит таким же, как на нынешней модели, однако уже хорошо видны новые патрубки выхлопной системы.

Что касается технической части, то существенных изменений здесь не ожидается. Нынешний кроссовер оснащается широкой гаммой бензиновых и дизельных двигателей, большая часть которых наверняка перейдёт и рестайлинговому кроссоверу. Разве что есть вероятность, что откажутся от самой мощной дизельной модификации M50d с 3-литровым турбомотором, развивающим 400 л.с.  

Премьера обновлённого Х7 ожидается в ближайшие месяцы.

Нынешний BMW X7
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Нынешний BMW X7
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Нынешний BMW X7
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Сегодня в России нынешний кроссовер предлагается по цене от 7 900 000 рублей (30d, 249 л.с.). Базовая 340-сильная бензиновая версия 40i оценивается в 8 350 000 руб. Вышеупомянутый дизельный вариант M50d оценивается минимум в 10 590 000 рублей, а самая мощная модификация M50i, развивающая 530 л.с., обойдётся на 200 тысяч дороже.

Напомним, в прошлом месяце состоялась официальная премьера BMW 2 Series Active Tourer нового поколения.

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