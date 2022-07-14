Рестайлинг Kia XCeed: новые изображения

Компактный кроссовер XCeed первого и единственного пока поколения был представлен летом 2019 года, он построен на базе модели Ceed третьей генерации (в прошлом cee’d) образца 2018 года. Обычный хэтчбек вместе с универсалом и его имиджевой версией ProCeed получили рестайлинг ровно год назад, теперь же настал черёд паркетника. Опубликованные вчера рисунки позволяют разглядеть все детали обновлённого XCeed.

Рендер обновлённого XCeed

Спереди появится новая решётка радиатора слегка изменённой формы и полностью новый бампер с вертикальными декоративными вставками по краям. Фары, судя по скетчам, не изменятся по форме, но получат новую начинку с тройными светодиодными сегментами в каждой фаре, как и на обычных Ceed. Боковины изменятся несущественно, здесь лишь новые декоративные накладки в нижней части дверей с молдингами иной формы, напоминающими новый Sportage. Сзади рестайлинговую модель можно будет узнать по фонарям, которые также сохранят форму, но будут наделены новой графикой светодиодов в стиле обновлённого хэтчбека. В заднем бампере изменится лишь нижняя часть: здесь появится декоративная вставка в цвет кузова с имитацией диффузора. Отметим, что на рендерах (равно как и на скетчах) изображена новая для XCeed версия GT Line.

Рендер обновлённого XCeed

Об изменениях в технической части пока нет информации, можем предположить, что моторная гамма по большей части не изменится. Нынешний паркетник в Европе предлагается с бензиновыми «турботройкой» 1.0 T-GDI и «турбочетвёркой» 1.5 T-GDI. Есть также мягкий гибрид с турбодизелем 1.6 CRDi и подзаряжаемый гибрид PHEV на основе атмосферного бензинового мотора 1.6. Все модификации XCeed комплектуются исключительно передним приводом.

Премьера новинки состоится 18 июля.

Нынешний Kia XCeed 1 / 3 Нынешний Kia XCeed 2 / 3 Нынешний Kia XCeed 3 / 3

Сегодня в России нынешний XCeed предлагается с двумя вариантами моторов, первый из них – 150-сильный 1.5 T-GDI, минимальная стоимость такого кроссовера составит 2 634 900 рублей. Ещё есть 200-сильный 1.6 T-GDI, его официальный ценник – от 3 159 900 руб. Оба двигателя идут в паре с 7-ступенчатым «роботом».

Напомним, совсем недавно показали обновлённый Kia Seltos.