На прошлой неделе были опубликованы первые официальные рисунки обновлённого корейского кроссовера. Пользуясь ими, мы решили представить, как будет выглядеть новинка.

Модель Creta появилась в гамме Hyundai в 2014 году, спустя два года кроссовер был представлен для российского рынка. Сегодня на конвейере второе поколение модели, премьера которого состоялась в апреле 2019 года на Шанхайском автосалоне. Крета получила весьма спорный внешний вид, в особенности это касается передней части. Судя по всему, в компании-производителе этот факт признали, поэтому в ходе грядущего рестайлинга ожидается весьма существенное обновление внешности.

Опубликованные ранее скетчи показывают, что кроссовер получит полностью новую переднюю часть, сделанную в стиле некоторых других новинок компании – кроссовера Tucson, минивэна Custo и пикапа Santa Cruz. С последним у обновлённой Креты будет больше всего общего с точки зрения стилистики решётки радиатора и передней оптики, которые будут столь же угловатыми. На представленном рисунке, где изображён вид три четверти сзади, не видно никаких сколь-либо значимых отличий от нынешнего кроссовера, однако мы изобразили кроссовер с немного изменённым задним бампером, сделанным в стиле старшей модели Tucson.

Обновлённая модель предназначена для Юго-Восточной Азии, а точнее для основного рынка этого региона – Индонезии. Возможно, для других рынков рестайлинг будет выглядеть несколько иначе, на российском же рынке в ближайшее время обновления ждать не стоит.

Hyundai Creta для российского рынка 1 / 3 Hyundai Creta для российского рынка 2 / 3 Hyundai Creta для российского рынка 3 / 3

Сегодня в России Крета предлагается по цене от 1 239 000 рублей (1.6 МТ, 123 л.с., передний привод). Вариант с «автоматом» обойдётся минимум в 1 304 000 руб. Самая же дорогая Creta оснащается 2-литровым 150сильным мотором, в сочетании с полным приводом и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач такой кроссовер оценивается в 1 950 000 рублей в максимальной комплектации Prestige.

Напомним, вчера появилась новая информация о семиместной Creta Grand.