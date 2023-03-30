Рестайлинговой Hyundai Sonata изменили технику: в гамму вошли два новых более ёмких мотора

В рамках официальной презентации посвежевшего седана корейский производитель пока не рассекретил все характеристики двигателей. Известно, что турбомотор объёмом 2,5 литра достанется «подогретой» версии N Line.

Производство Hyundai Sonata началось ещё в 1985-м, за прошедшие годы эта модель успела сменить поколение семь раз. Актуальная «четырёхдверка» восьмой генерации (её заводской индекс – DN8) дебютировала в 2019-м. На домашнем рынке продажи Сонаты за прошлый год упали на 30,3% (до примерно 32 тыс. экземпляров). Несколько дней назад корейская компания рассекретила внешность и салон рестайлинговой версии, а теперь новинку представили в рамках автосалона в Сеуле, вместе с тем производитель раскрыл часть технической информации.

На фото: обновлённые Hyundai Sonata и Sonata N Line

В гамме посвежевшей Hyundai Sonata (в Корее модель получила прибавку The Edge) будет четырёхцилиндровый «атмосферник» объёмом 2,5 литра, «турбочетвёрка» такого же объёма, а также гибридная силовая установка e-Motion, в основе которой лежит 2,0-литровый мотор. Показатели мощности и крутящего момента для всех вариантов производитель пока не рассекретил.



Напомним, дореформенная Соната в Корее предлагается либо с 2,0-литровым «атмосферником» мощностью 160 л.с., либо с 180-сильной «турбочетвёркой» объёмом 1,6 литра. Кроме того, есть версии с 2,0-литровым газовым мотором LPI (отдача – 146 л.с.) и с гибридной системой с 2,0-литровым двигателем. На домашнем рынке модель будут предлагать в том числе со «старыми» бензиновыми и газовым моторами.



В компании пояснили, что 2,5-литровый турбомотор предназначен только для «подогретой» версии обновлённой Sonata с прибавкой N Line к названию. А для гибридной модификации Sonata HEV впервые предусмотрены подрулевые переключатели и система рекуперативного торможения, которая помогает повысить топливную экономичность.



В стандартное оснащение входит комплекс систем безопасности, который включает в себя: функцию предотвращения лобовых столкновений, мониторинг слепых зон, интеллектуальный круиз-контроль с Stop & Go, ассистента при движении по шоссе. Ещё разработчики обновили систему дистанционной парковки Smart Parking Assist, модернизировали защиту от боковых столкновений, снизили уровень шума и вибрации.



На фото: презентация обновлённой Hyundai Sonata на автосалоне в Сеуле

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в ходе обновления Hyundai Sonata получила пересмотренную переднюю часть с длинным капотом, украшенным рельефными выштамповками и двухэтажную головную оптику. Над новой радиаторной решёткой проходит тонкая полоска дневных ходовых огней, оформленная в стиле старшего седана Hyundai Grandeur и представленной недавно Verna/Solaris следующего поколения. Основные блоки фар расположены ниже, чем у дореформенной версии.

На фото: обновлённая Hyundai Sonata 1 / 3 На фото: обновлённая Hyundai Sonata 2 / 3 На фото: обновлённая Hyundai Sonata 3 / 3

Крупный воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера, разнится в зависимости от версии: у «обычного» седана рисунок выполнен в виде крупных ячеек, а у варианта N Line узор создан элементами меньшего размера и иной формы. Оформление крышки багажника, заднего бампера, патрубков выхлопной системы тоже изменилось (у спортивного исполнения они сдвоенные и расположены по обеим сторонам). В оформлении кормы в глаза бросается отсутствие фонарей в виде подковы: они по-прежнему проходят через всю ширину багажника, но теперь выполнены в форме вытянутой буквы «H».

На фото: обновлённая Hyundai Sonata N Line 1 / 3 На фото: обновлённая Hyundai Sonata N Line 2 / 3 На фото: обновлённая Hyundai Sonata N Line 3 / 3

Интерьер посвежевшей Hyundai Sonata тоже получил свою порцию изменений. На передней панели находится большой изогнутый горизонтальный дисплей, объединяющий в себе пару экранов диагональю 12,3 дюйма каждый – виртуальный щиток приборов и тачскрин информационно-развлекательной системы. Ниже есть блок для управления климатической установкой, а селектор передач расположен на рулевой колонке. Для отделки салона используются новые материалы, доступны иные цветовые варианты.



Продажи обновлённой Hyundai Sonata начнутся позже в текущем году. Цены посвежевшего седана производитель пока не назвал, они будут обнародованы ближе к выходу модели на рынок.