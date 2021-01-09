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Рестайлинговый Kia K900: новые изображения

09.01.2021 1054 0 0

На этой неделе в Сети появились свежие шпионские фотографии рестайлингового представительского седана из Кореи, на которых можно разглядеть новые особенности внешности будущей новинки.

 

Нынешний Kia K900 (на домашнем рынке продаётся под индексом К9) был представлен в 2018 году. Он стал наследником модели, известной у нас как Quoris. Автомобиль не может похвастаться большим объёмом продаж (например, за 2019 год в США продали всего 240 экземпляров, а за 10 месяцев 2020 года на российском рынке покупателей нашли 167 седанов), и эту ситуацию попробуют исправить с помощью рестайлинга. Тестовые образцы в камуфляже всё чаще попадают в объектив фотошпионов. Передняя часть пока скрыта под толстым слоем маскировочной плёнки, однако можно ожидать, что здесь произойдут существенные изменения, ведь нынешний седан имеет не слишком выразительное «лицо» и выбивается из актуального модельного ряда компании. Мы изобразили вариант с более гранёной решёткой радиатора и фарами более сложной формы.

А вот задняя часть совершенно точно получит заметные изменения, и самым важным из них станет новая оптика, состоящая из фонарей с иной светодиодной начинкой и объединяющей их узкой светящейся полосы (кстати, многим не понравились хромированные ободки вокруг фонарей на нынешнем К900, скорее всего после рестайлинга их не будет). Ниша номерного знака при этом переместится на задний бампер. Таким образом, теперь у К900 будет больше общего с родственным Genesis G90, который также сильно изменился при рестайлинге . Ещё одно видимое изменение – патрубки выхлопной системы станут чуть более крупными и получат немного изменённую форму. Кроме того, мы изобразили седан с новым логотипом бренда, представленным на этой неделе.

Пока нет информации о сколь-либо значимых изменениях по части техники, вполне вероятно, что седан сохранит нынешнюю моторную гамму. Она состоит из пары 6-цилиндровых моторов объёмом 3,3 и 3,8 литра, а также 5-литрового атмосферного V8 мощностью 413-425 л.с. в зависимости от рынка).

Премьера новинки может состояться уже в этом году.

Нынешний Kia K900
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Нынешний Kia K900
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Нынешний Kia K900
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Сегодня в России К900 предлагается с двумя вариантами двигателей, базовым из которых является 249-сильный 3.3 GDI – от 3 764 900 рублей. Более мощная модификация располагает вышеупомянутым 8-цилиндровым 5.0 GDI, на нашем рынке имеющим мощность в 413 л.с. Такой вариант обойдётся 5 194 900 рублей. Все версии оснащены полным приводом.  

Между тем, в прошлом месяце появилась информация о рестайлинговом Kia Stinger для российского рынка.

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