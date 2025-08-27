Новинки ×

RML GT Hypercar на базе Porsche 911 Turbo S: располневший кузов и 920 л.с.

27.08.2025 217 0 1

Британская компания RML Group представила первый экземпляр своего нового мелкосерийного суперкара GT Hypercar или сокращённо GTH, известного ранее как P39.

Компанию RML Group основал в 1984 году британский гонщик и инженер Рэй Маллок, она занимается разработкой и производством мелкосерийных автомобилей, дорожных и гоночных. Нашим читателям RML Group знакома по своеобразной реплике Ferrari 250 GT SWB, эта же компания в своё время разработала дебютную модель Nio — электрический суперкар EP9. Всего на счету RML Group уже 39 разработанных машин — правда, не все из них были показаны широкой публике, так как заказчики просили сохранить полную конфиденциальность.

Первый экземпляр RML GTH в исполнении RML 40th Anniversary Special Edition

Тридцать девятым проектом RML Group, как несложно догадаться, стал P39, премьера этой машины в статусе прототипа состоялась в октябре прошлого года, а сегодня в рамках выставки Salon Privé в Бленхеймском дворце (Великобритания, графство Оксфордшир) показан первый серийный вариант и объявлено, что модель переименована в RML GTH. Всего RML Group постоит 39 экземпляров GTH, из них 10 будут в самом крутом исполнении RML 40th Anniversary Special Edition, посвящённом 40-летнему юбилею компании. Показанный на фотографиях экземпляр пурпурного цвета Storm Purple — как раз один из десяти, он оснащён опциональными пакетами Performance Pack и Track Pack.

Первый экземпляр RML GTH в исполнении RML 40th Anniversary Special Edition

Для постройки каждого RML GTH нужен донорский Porsche 911 Turbo S поколения 992.1, он разбирается и подвергается полной реконструкции. Колёсная база увеличена с 2450 до 2475 мм для лучшей устойчивости автомобиля на прямой. Передняя колея расширена с 1583 до 1683 мм, задняя — с 1600 до 1700 мм, что позволило установить более широкие и цепкие шины размерности 275/35 ZR 20 спереди и 335/30 ZR 21 сзади. Перенастроенную подвеску можно занизить с помощью гидравлики прямо из салона. Тормоза остались стандартными — это карбон-керамические перфорированные диски диаметром 420 мм спереди (10-поршневые суппорты) и 390 мм сзади (4-поршневые суппорты).

Первый экземпляр RML GTH в исполнении RML 40th Anniversary Special Edition
1 / 2
Первый экземпляр RML GTH в исполнении RML 40th Anniversary Special Edition
2 / 2

Вся наружная обшивка кузова новая, изготовленная из углепластика, заднее стекло удалено, на крыше появился центральный воздухозаборник двигателя. Активные аэродинамические элементы позволяют генерировать до 923 кг прижимной нагрузки на скорости 285 км/ч, для быстрых обгонов и повышения скорости на прямых есть режим сниженного аэродинамического сопротивления. Эмблемы на кузове выполнены вручную из золота. Салон первого экземпляра не раскрыт, сказано лишь, что в нём обновлена кожаная отделка, установлены новые облегчённые спортивные кресла, а задние куцые сиденья удалены — их место занял полукаркас безопасности.

Прототип RML P39
1 / 2
Прототип RML P39
2 / 2

3,8-литровая оппозитная «битурбошестёрка» исходного Porsche 911 Turbo S доработана партнёрской компанией Litchfield Motors: более производительные турбокомпрессоры, новые интеркулеры, новая программа управления и новая инконелевая система выхлопа позволили увеличить отдачу с 650 л.с. и 800 Нм до 920 л.с. и более чем 1000 Нм. Коробка передач стандартная — 8-ступенчатый «автомат» PDK с двумя сцеплениями, система полного привода с многодисковой муфтой отбора мощности на переднюю ось тоже стандартная. Время разгона до 60 миль/ч (96,56 км/ч) по сравнению с донорской машиной сократилось с 2,6 до 2,4 с, максимальная скорость прежняя — 330 км/ч.

Прототип RML P39
1 / 3
Прототип RML P39
2 / 3
Прототип RML P39
3 / 3

Каждый суперкар GTH в исполнении RML 40th Anniversary Special Edition обойдётся заказчику в 450 000 стерлингов без учёта налогов и стоимости донорского Porsche 911 Turbo S.

купе спортивные авто суперкары новинки Porsche Porsche 911 RML RML P39 RML GTH
