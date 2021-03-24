«Робот» пошёл на понижение: у Lada Xray появилась дешёвая двухпедальная версия

АВТОВАЗ пытается оживить продажи теряющего популярность хэтчбека Lada Xray и начал предлагать для него «робот» АМТ в паре с базовым и теперь единственным 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с. Хорошо известную, но снискавшую любовь потребителей коробку в очередной раз «прокачали», да так, что, по уверениям разработчиков, владельцы классической гидромеханической АКП не заметят разницы между ней и доработанным «роботом».

Роботизированная вазовская 5-ступенчатая коробка передач с актуаторами ZF впервые появилась в 2014 году на модели Priora, и с тех пор не раз модернизировалась — инженеры АВТОВАЗа пытались сделать её работу менее дёрганой, научили трогаться с места при отпускании педали тормоза, оптимизировали алгоритмы, в том числе из соображений экономичности.

Новая прошивка презентована под девизом «функционал механики – удобство автомата»: сообщается, что скорость переключений снизилась на 30% и появился зимний режим, позволяющий стартовать со второй передачи. Ну и заявлено, что потребитель теперь не отличит АМТ от классического «автомата», в чём мы, честно говоря, очень сомневаемся, ведь если бы это было так, что АВТОВАЗ мог бы отказаться от дорогой и неэкономичной гидромеханической «четырёхступки» Jatco на Грантах и от вариатора той же фирмы на Вестах и кроссоверах Xray Cross, а они, как видим, по-прежнему наличествуют в прайс-листах.

Прежде на обычном Xray (без приставки Cross) коробка AMT сочеталась с 1,8-литровым 122-сильным мотором, но из-за дороговизны и неоднозначной репутации коробки спрос на эту комбинацию был скромным. Всего в прошлом году Xray разошёлся в нашей стране тиражом 19 286 экземпляров, из них 6932 пришлись на версию Cross, а обычных хэтчбеков с мотором 1,8 л и АМТ было продано только 311 штук.

Напомним, что коробка АМТ изначально ставилась и на Xray Cross в паре с 1,8-литровым мотором, но в 2019 году была заменена на этой модели вариатором. Продажи вариаторной версии в прошлом году составили 3291 шт., то есть на порядок больше, чем у обычного Иксрея с тем же мотором и АМТ.

Обычный Xray с мотором 1,8 л и АМТ, который стоил от 825 900 рублей, из прайс-листа исчез, а хэтчбек с мотором 1,6 л и АМТ стоит от 805 900 рублей. То есть смена мотора позволила уменьшить цену всего на 20 тысяч рублей, что вряд ли окажет значительное позитивное влияние на рыночную карьеру Иксрея — разве только новые настройки «робота» и впрямь окажутся чудодейственными.

Lada Xray стал терять аудиторию после второго полного года продаж: модель вышла на рынок в феврале 2016-го, в 2017-м она разошлась тиражом 33 319 шт., в 2018-м спрос вырос до 34 807 шт., в 2019-м снизился до 28 967 шт. Мы не раз анализировали причину этого падения, но если коротко — субкомпактная модель, спроектированная за французской «тележке» В0, оказалась слишком дорогой.

Появление более доступной двухпедальной версии должно помочь Иксрею продержаться в модельном ряду Lada до «судного дня», который настанет где-то в районе 2025 года (возможно, раньше), когда, согласно новому плану Grope Renault, марка Lada вместе с румынской Dacia перейдёт на единую и безальтернативную модульную платформу CMF-B.

