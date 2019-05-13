Родственник пикапа Fiat Toro: сначала семиместный кроссовер, а не «купе»

Предполагается, что трёхрядный паркетник итальянской марки встанет на конвейер через год-два, а перед этим должен обновиться родственный SUV грузовичок.

Пикап Fiat Toro дебютировал в 2016-м, он предназначен для южноамериканского рынка, производство модели налажено в Бразилии. В том же году появились слухи о том, что марка построит на базе грузовичка семиместный кроссовер. И действительно – в 2018-м на автосалоне в Сан-Паулу Fiat показал предвестника нового паркетника, созданного на той же платформе, что и Toro. Однако это был не трехрядный, а купеобразный кросс, концепт назвали Fastback. Некоторые бразильские СМИ тогда предположили, что именно «купе» отправят в серию, но, по информации издания Autos Segredos, как и было задумано изначально, на конвейер встанет трёхрядный кроссовер с «традиционным» кузовом.

1 / 4 Концепт Fiat Fastback, представленный в 2018 году 2 / 4 Концепт Fiat Fastback, представленный в 2018 году 3 / 4 Концепт Fiat Fastback, представленный в 2018 году 4 / 4 Концепт Fiat Fastback, представленный в 2018 году

Напомним, в основе Fiat Toro лежит растянутая версия «тележки» Small US Wide 4×4 – на этой платформе также базируются кроссоверы Jeep Renegade и Compass. Семиместный паркетник Fiat пока известен под внутризаводским индексом X3U, его будут собирать на том же заводе в Бразилии, что и Торо. Ожидается, что производство SUV стартует через год-два. При этом уже в следующем году должен обновиться исходный пикап – его внешний облик якобы выполнят как раз в стиле концептуального кросс-купе Fastback.

В линейку моторов семиместного паркетника могут войти турбодизель MultiJet II 2.0 и новый бензиновый турбомотор Firefly 1.3 мощностью где-то 170 л.с. Дизель есть и в гамме актуального Торо, на пикапе этот двигатель тоже выдает 170 л.с. Однако у обновленного грузовика (и, видимо, у кроссовера), по данным бразильских профильных медиа, отдачу могут увеличить до 200 л.с. Мотор 1.3 Toro пока не положен, не исключено, что такой движок будут ставить уже на рестайлинговую модель. Как и пикап, семиместный SUV, скорее всего, предложат и с передним, и с полным приводом.

1 / 3 Актуальный пикап Fiat Toro 2 / 3 Актуальный пикап Fiat Toro 3 / 3 Актуальный пикап Fiat Toro

Что же касается купеобразного кросса, то появление такой модели в гамме Fiat окончательно исключать все же нельзя. К тому же конкуренты не дремлют: компания Renault собирается производить паркетник Arkana не только в России, но и в Бразилии.

Между тем Toro на бразильском рынке пользуется неплохим спросом: в 2018-м там было реализовано 58 477 пикапов (+15% по сравнению с 2017-м). Это вторая строчка в сегменте, на первой находится другой грузовичок Fiat – Strada (67 227 единиц, +22%). За пределами Южной Америки Fiat Toro сегодня не продают, так что и созданный на его базе кроссовер, вероятно, окажется «эксклюзивом».