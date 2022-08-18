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Роскошный флагманский фастбек: Cadillac отправил Celestiq на испытания

18.08.2022 46 0 0

Модель американского бренда поступит в продажу в конце следующего года. Ориентировочная цена новинки – 300 тыс. долларов, что немногим меньше стоимости Rolls-Royce Ghost.

 

Результаты продаж машин бренда Cadillac, принадлежащего концерну General Motors, на домашнем рынке снижаются в течение последних нескольких лет. По информации сайта Carsalesbase, в прошлом году американцы купили 118 331 шт., что на 8,6% меньше, чем годом ранее. По итогам первого полугодия 2022-го у марки по-прежнему «минус»: дилеры реализовали 61 919 автомобилей (на 15,6% меньше, чем в январе-июне прошлого года).

На фото: концепт Cadillac Celestiq

Сейчас Cadillac занимается собственной «зелёной» линейкой: её первенцем стал кроссовер Lyriq, представленный в августе 2020 года, продажи этой модели на домашнем рынке стартовали в конце весны 2022-го. Компания намерена пополнить семейство за счёт дорогого флагманского фастбека, который получит имя Celestiq. В статусе концепта эта новинка была представлена в конце прошлого месяца. Теперь же появились фотографии предсерийного прототипа, который отправили на тесты.

Автомобиль на фото спрятан за маскировочной плёнкой, которая не позволяет разглядеть детали экстерьера. В целом прототип Celestiq повторяет линии концептуального фастбека, который был показан почти месяц назад. В списке отличий традиционные боковые зеркала, а также, очевидно, немного иначе оформленный центральный воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера. Ожидается, что задний бампер тоже слегка видоизменят, кроме того, корму снабдят катафотами.

На фото: предсерийный прототип Cadillac Celestiq

У шоу-кара на переднем крыле имеется светящаяся вставка с силуэтом «Богини» (Goddess): такое декор украшал модели Cadillac в период с 1933 по 1956 годы. Ещё у этого автомобиля стеклянная четырёхсекционная крыша, причём прозрачность каждой из этих секций настраивается отдельно.

На фото: салон концепта Cadillac Celestiq

Напомним, в салоне концептуального фастбека четыре отдельных кресла, каждое из которых седок может настроить под себя; все сидения имеют подогрев и вентиляцию. На передней панели располагается большой дисплей диагональю 55 дюймов. Он объединяет в себе виртуальную «приборку», центральный тачскрин мультимедийной системы и экран для переднего пассажира. Кроме того, имеются дополнительные дисплеи для пассажиров, расположившихся сзади. Серийную версию Cadillac Celestiq планируется оснастить автопилотом Ultra Cruise нового поколения.

Информацию о технике производитель по-прежнему держит в тайне. Известно, что в основе Celestiq лежит платформа Ultium, на которой в том числе базируются кроссовер Lyriq, а также «зелёные» пикап и внедорожник GMC Hummer EV. Отметим, максимальный запас хода у моделей на этой «тележке» превышает 640 км, однако какой окажется дальнобойность у будущего флагмана Cadillac, пока неизвестно.

Модель американского бренда поступит в продажу в конце следующего года. Компания наладит мелкосерийный выпуск Celestiq в научно-техническом центре концерна GM в Уоррене (штат Мичиган, США). Ориентировочная цена новинки – 300 тыс. долларов, что немногим меньше стоимости Rolls-Royce Ghost (311 тыс. долларов).

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