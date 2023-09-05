Уже совсем скоро состоится официальная премьера нового кроссовера Toyota, и несколько часов назад японская компания опубликовала очередной тизер , благодаря которому у нас есть возможность составить представление о том, как будет выглядеть новинка.

На сегодняшний день модель Century существует только в виде седана, история которого началась в 1967 году. Назван он был в честь 100-летней годовщины со дня рождения основателя Toyota Сакити Тоёда. За более чем 50-летнюю историю модель была выпущена лишь в трёх поколениях, последнее из которых было представлено в 2018 году. В ближайшее время семейство Century увеличится за счёт кроссовера, который может стать глобальной моделью.

Рендер нового Toyota Century SUV

Ранее мы уже делали рендеры кроссовера, однако сейчас у нас в распоряжении пара свежих тизеров, на которых можно рассмотреть некоторые особенности дизайна передней и задней части. Новинка получит оригинальные для компании фары, состоящие из пары узких блоков в каждой с J-образными светодиодными ходовыми огнями. Подобное решение сразу вызывает ассоциации с новыми моделями Genesis. Аналогичным образом будет решена и задняя светотехника с таким же рисунком габаритов. Ещё один необычный элемент – тёмная решётка радиатора с наполнением из шестигранных ячеек и эмблемой Century в виде феникса. Что же касается боковин, то здесь можно отметить узкую изогнутую выштамповку, расположенную чуть выше дверных ручек и идущую от фар до фонарей. Подобно седану, здесь появятся круглые колёсные арки и контрастные светлые накладки на нижнюю часть кузова по всему периметру.

Рендер нового Toyota Century SUV

По неподтверждённым пока сведениям, будущий SUV семейства Century базируется на платформе GA-K, которую также используют большие кроссоверы Toyota Grand Highlander и Lexus TX. Предполагается, что новинку оснастят гибридной установкой. Отметим, у Grand Highlander в основе такой системы лежит бензиновый турбомотор объёмом 2,4 литра, работающий в тандеме с электромотором и шестиступенчатым автоматом. Совокупная отдача системы равна 367 л.с. и 542 Нм крутящего момента. Что же касается габаритов модели, то длина может составить порядка 5,2 метра, колёсная база – около трёх метров (для сравнения, показатели соплатформенного Grand Highlander равны 5116 и 2946 мм соответственно).

Премьера нового Century SUV состоится уже завтра, 6 сентября.

Седан Toyota Century 1 / 3 Седан Toyota Century 2 / 3 Седан Toyota Century 3 / 3

Напомним, месяц назад показали Toyota Land Cruiser Prado нового поколения с двумя вариантами дизайна.