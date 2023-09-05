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Toyota Century SUV показался на новом официальном фото в преддверии премьеры

05.09.2023 264 0 0

Большой роскошный кроссовер японской марки дебютирует уже завтра, 6 сентября. Презентация пройдёт в онлайн-формате.

Производство представительского седана Toyota Century стартовало ещё в 1967 году. Модель находится на рынке уже более полувека, несмотря на это, «четырёхдверка» всего пару раз сменила генерацию. Так, Century актуального третьего поколения появился на домашнем рынке летом 2018 года (ещё у модели есть версия с открытым верхом). На сегодняшний день седан производится только в Японии и не поставляется на другие рынки. Однако семейство скоро расширится за счёт роскошного кроссовера, и вот эта модель, скорее всего, уже будет глобальной.

Силуэт Toyota Century SUV, засвеченный в ходе презентации минивэнов Alphard и Vellfire нового поколения

Отметим, в Toyota пока по-прежнему не подтвердили, что новинка получит имя Century SUV, при этом соответствующая информация появилась в японских СМИ ещё в начале текущего года. Хотя косвенное подтверждение всё же было: в июне в ходе презентации минивэнов Alphard и Vellfire нового поколения производитель засветил силуэт грядущего кроссовера, причём его показали сразу же после слайда с актуальным седаном Toyota Century.

Первый официальный тизер Toyota Century SUV

В конце прошлого месяца появилось первое официальное фото нового кроссовера Toyota: на этом тизере показались боковина и часть кормы, видны хромированные декоративные элементы, раздвоенные задние фонари, традиционные дверные ручки и лаконичные пластиковые накладки на колёсных арках.

Новый официальный тизер Toyota Century SUV

Теперь, в преддверии премьеры, которая пройдёт уже завтра, производитель опубликовал ещё один тизер SUV: на этот раз на нём запечатлена передняя часть. Судя по снимку, у автомобиля будет раздвоенная головная оптика с прямоугольными элементами, «подчёркнутыми» светодиодными ходовыми огнями. Ещё на фото частично видна пятиугольная решётка радиатора с рисунком в виде сравнительно небольших ячеек. В центре расположен логотип Century (ещё одно подтверждение предположения касательно имени новинки), который выполнен в виде феникса. Стоит отметить, эта эмблема практически не менялась с 1967 года.

На фото: актуальный седан Toyota Century
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На фото: актуальный седан Toyota Century
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Салон нового кроссовера в компании пока держат в секрете. Судя по предыдущему тизеру, где видна рука личного водителя в белой перчатке, модель войдет в люксовый сегмент, а особое внимание при отделке салона уделят второму ряду сидений, где расположится главный пассажир. Ожидается, что у Toyota Century SUV будет двухрядный салон. По предварительным данным, длина новинки может составить 5,2 метра, а колёсная база – около 3 метров.

На фото: салон седана Toyota Century
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На фото: салон седана Toyota Century
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Официальной информации о технике пока по-прежнему нет. По неподтверждённым сведениям, будущий SUV семейства Century базируется на платформе GA-K, которая также лежит в основе больших кроссоверов Toyota Grand Highlander и Lexus TX. Предполагается, что новинку оснастят гибридной установкой. Отметим, у Grand Highlander в основе такой системы лежит бензиновый турбомотор объёмом 2,4 литра, работающий в тандеме с электромотором и шестиступенчатым автоматом; совокупная отдача равна 367 л.с. (542 Нм).

Стоимость Toyota Century SUV станет известна позже, пока что японские СМИ поделились ориентировочным ценником – покупка обойдётся в 100 – 130 тыс. долларов. Стоит отметить, что актуальный седан Century на домашнем рынке стоит не меньше 137 тыс. долларов.

Тем временем, дизайнер Kolesa.ru уже подготовил новый вариант внешности кроссовера Toyota Century. Воплотятся ли фантазии в реальность, мы узнаем совсем скоро!

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