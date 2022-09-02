Роскошный седан Kia K9 всё-таки добрался до России: полный привод и шок-цена

На нашем рынке новая «четырехдверка» представлена в единственной комплектации и только с одним мотором. Приобрести модель можно не везде.

О планах Kia вывести на российский рынок большой седан K9, то есть рестайлинговую версию K900 (в предыдущем поколении модель звалась Quoris), было объявлено в самом конце января текущего года, компания даже успела сертифицировать такую «четырехдверку». Но затем начались всем известные события, и Kia, как многие другие марки, по сути, поставила «на паузу» свою деятельность в РФ. Тем не менее «девятка» все же выходит в продажу – втихую, без презентации и пресс-релиза. Подобным образом местный офис поступил и с кроссовером Sportage нового поколения: судя по всему, Kia просто стремится распродать паркетники, собранные до остановки калининградского «Автотора». Вот и с K9, возможно, та же история, хотя непонятно, какие именно седаны продают: те, что успели собрать в Калининграде, или те, которые успели ввезти до спецоперации (в базе Росстандарта два ОТТС за нынешний год – на машины локальной и корейской сборки).

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Как и в соседнем Казахстане, у нас Kia K9 длиной 5140 мм доступен в единственной топовой комплектации Premium с бензиновым «атмосферником» V6 3.3 GDI, который выдает 249 л.с. Мотор сочетается с восьмиступенчатым «автоматом», привод только полный. Напомним, аналогичные двигатель и коробка есть и у прежнего российского седана K900, вдобавок тому еще положен бензиновый V8 5.0 GDI (413 л.с.), при этом дореформенная модель в РФ тоже исключительно полноприводная. А вот в родной Корее для «девятки» предусмотрен задний привод (там седан оснащается 370-сильным турбомотором V6 3.3 T-GDI и «атмосферником» V6 3.8 мощностью 315 л.с.).



В списке оборудования нашей новой «четырехдверки» значатся: полностью светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, отделка салона кожей Nappa, вставки из дерева, трехзонный климат-контроль, обогрев руля, подогрев и вентиляция всех кресел, мультимедийная система с тачскрином на 14,5 дюйма, цифровая «приборка» (12,3 дюйма), отдельные экраны для задних пассажиров (крепятся к спинкам передних кресел), проекционный дисплей, функция дистанционной парковки и система аутентификации по отпечатку пальца.



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Также у Kia K9 есть адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы автоторможения и удержания в полосе движения, системы предотвращения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом и столкновения при повороте на перекрестке. Наконец, российская версия имеет телематику Kia Connect: с помощью смартфона можно настроить температуру, отпереть/запереть машину, узнать месторасположения седана и многое другое.

Цена Kia K9 – 7 374 900 рублей. Для сравнения, дореформенный K900 с V6 3.3 сегодня по прайсу стоит 5 164 900 – 6 094 900 рублей, с мотором V8 5.0 – 6 594 900 рублей. А полноприводный премиум-седан Genesis G80 2022 модельного года с турбомотором 2.5 (249 л.с.) стоит от 5 805 000 рублей.



Между тем приобрести седан K9 можно не везде: на момент публикации новости список городов, где присутствует новинка, включал Москву и область, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Тверь и Челябинск. А вот прежняя «четырехдверка», судя по всему, осталась только в столице и Московской области, да и там она доступна лишь через онлайн-бронирование.

