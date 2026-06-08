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Роскошный минивэн Maextro V800 от JAC и Huawei: официальные кадры

08.06.2026 458 0 1
Роскошный минивэн Maextro V800 от JAC и Huawei: официальные кадры

Вторая модель бренда Maextro пока сертифицирована только в виде подзаряжаемого гибрида. Премьеру минивэн должен справить в ближайшее время.

Maextro – это проект компаний JAC и Huawei. Бренд считается люксовым, вместе с остальными совместными марками IT-гиганта и других автопроизводителей он входит в альянс HIMA. На данный момент единственной моделью Maextro является огромный и роскошный седан Maextro S800. Причем несмотря на высокую цену (от 708 000 юаней или примерно 7,7 млн рублей по текущему курсу) четырехдверка пользуется вполне неплохим спросом. В мае стало известно о том, что второй моделью Maextro станет минивэн с индексом V800: тогда его сертификат внесли в базу местного Минпрома. Так вот теперь сама марка анонсировала MPV – опубликован тизерный видеоролик.

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Передняя часть минивэна Maextro V800 выполнена в едином ключе с седаном: однообъемник тоже получил гладкую панель (радиаторная решетка интегрирована в бампер) и фары аналогичной формы. Головная оптика – со встроенным проектором. Над лобовым стеклом установлен лидар. Автопилот – разумеется, от Huawei, как и прочая электроника.

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Задние фонари минивэна сделали раздельными и вертикальными, тогда как у седана – сплошная полоска. Вдобавок в фонарях V800 есть табло, способные отображать анимацию.

Длина минивэна равна 5495 мм, ширина – 2006 мм, высота – 1850 мм, колесная база – 3430 мм. V800 по умолчанию имеет 19-дюймовые колеса.

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Кресла расположены по схеме 2+2+3. Между передними сиденьями установлена массивная «тумба» со встроенной сенсорной панелью, с помощью которой пассажиры второго ряда смогут управлять различными функциями. В тизере также виднеются панорамная крыша со шторкой типа «звездное небо» (то есть со множеством диодных точек), столики и «хрустальные» светильники. Ну и наверняка в арсенале минивэна еще значатся холодильник и собственный развлекательный экран для задних седоков.

Maextro V800 на сертификационных снимках
Maextro V800 на сертификационных снимках
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Maextro V800 на сертификационных снимках
Maextro V800 на сертификационных снимках
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Maextro V800 пока сертифицирован исключительно в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида. Система включает работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (173 л.с.) и два электродвигателя, которые вместе выдают 530 л.с. По данным китайских профильных СМИ, минивэн предложат с батареей емкостью 63,2 кВт*ч. Максимальный запас хода в электрорежиме – 275 км по циклу WLTC.

Презентацию роскошного минивэна Maextro V800 должны провести в ближайшее время.

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