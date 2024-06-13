Роскошный Nissan Note Aura получил особые версии после рестайлинга

Как и стандартному хэтчу, «премиальной» модификации подправили дизайн экстерьера. Кроме того, расширена линейка комплектаций.

Обычный хэтчбек Nissan Note пережил рестайлинг в декабре 2023-го. В конце мая года нынешнего представили обновленную «внедорожную» версию Note Autech Crossover. А теперь раскрыта модернизированная пятидверка с «фамилией» Aura. Напомним, Аура – это роскошная модификация Note, такой хэтч отличается дизайном, улучшенной шумоизоляцией салона и расширенным списком оборудования. Кстати, на японском потребительском сайте Ниссана «премиальный» компакт выставлен как отдельная модель – у него своя страница с комплектациями и ценами.

Было — стало

Следом за прочими вариантами хэтчбек Nissan Note Aura получил новые радиаторную решетку и бамперы. Под подпирающими фары хромированными «бумерангами» появились цветные декоративные вставки. Также изменен дизайн 17-дюймовых дисков, расширена палитра цветов кузова.



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Внутри – новые варианты обивки кресел и отделки. Электропривод водительского кресла отныне входит в список стандартного оборудования, вдобавок увеличен диапазон подъема сиденья и наклона спинки. Бардачок стал вместительнее, а для задних пассажиров предусмотрены USB-разъемы Type-C с подсветкой.



Обновленный Nissan Note Aura

Nissan Note Aura также предложен в двух особых версиях. Первая — «юбилейное» исполнение 90th Anniversary, которое посвящено 90-летию марки (такое было и у дорестайлинговой Ауры). Такой хэтч имеет наружный декор бронзового цвета, а его кресла обиты специальным материалом Taylor Fit, который должен обеспечивать более комфортные ощущения.



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Вторая версия для «премиальной» пятидверки в новинку – это «оспортивленный» вариант Autech. Его фишки – оригинальная решетка, более внушительный обвес, дополнительные диодные полоски ходовых огней фирменного для подразделения Autech синего цвета, черная крыша и «кожаный» салон.



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Технику менять не стали. Все модели семейства Nissan Note доступны с гибридной установкой e-Power: бензиновый двигатель 1.2 (82 л.с.) не связан с колесами, он работает только как генератор, передние же колеса вращает электромотор. При этом Aura единственная имеет более мощный электродвигатель: 136 вместо 116 л.с. Также можно выбрать полноприводный хэтчбек с отдельным 68-сильным электромотором на задней оси (такой движок положен всем Note 4WD).



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Цена рестайлингового Nissan Note Aura начинается с 2 779 700 йен (около 1,56 млн рублей по актуальному курсу), «юбилейная» пятидверка обойдется минимум в 2 889 700 йен (1,6 млн рублей), а версия Autech стоит от 3 050 300 йен (1,7 млн рублей). Обычный обновленный хэтчбек стоит от 2 299 000 йен (1,29 млн рублей).



Обновленные Nissan Note Aura и стандартный Nissan Note

Между тем в июле Nissan представит еще одну посвежевшую модификацию Note Aura – «злую» версию Nismo.

