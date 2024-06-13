Рестайлинг ×
  • Роскошный Nissan Note Aura получил особые версии после рестайлинга

Роскошный Nissan Note Aura получил особые версии после рестайлинга

13.06.2024 64 0 0

Как и стандартному хэтчу, «премиальной» модификации подправили дизайн экстерьера. Кроме того, расширена линейка комплектаций.

Обычный хэтчбек Nissan Note пережил рестайлинг в декабре 2023-го. В конце мая года нынешнего представили обновленную «внедорожную» версию Note Autech Crossover. А теперь раскрыта модернизированная пятидверка с «фамилией» Aura. Напомним, Аура – это роскошная модификация Note, такой хэтч отличается дизайном, улучшенной шумоизоляцией салона и расширенным списком оборудования. Кстати, на японском потребительском сайте Ниссана «премиальный» компакт выставлен как отдельная модель – у него своя страница с комплектациями и ценами.

Было — стало

Следом за прочими вариантами хэтчбек Nissan Note Aura получил новые радиаторную решетку и бамперы. Под подпирающими фары хромированными «бумерангами» появились цветные декоративные вставки. Также изменен дизайн 17-дюймовых дисков, расширена палитра цветов кузова.

Обновленный Nissan Note Aura
1 / 6
Обновленный Nissan Note Aura
2 / 6
Обновленный Nissan Note Aura
3 / 6
Обновленный Nissan Note Aura
4 / 6
Обновленный Nissan Note Aura
5 / 6
Обновленный Nissan Note Aura
6 / 6

Внутри – новые варианты обивки кресел и отделки. Электропривод водительского кресла отныне входит в список стандартного оборудования, вдобавок увеличен диапазон подъема сиденья и наклона спинки. Бардачок стал вместительнее, а для задних пассажиров предусмотрены USB-разъемы Type-C с подсветкой.

Обновленный Nissan Note Aura

Nissan Note Aura также предложен в двух особых версиях. Первая — «юбилейное» исполнение 90th Anniversary, которое посвящено 90-летию марки (такое было и у дорестайлинговой Ауры). Такой хэтч имеет наружный декор бронзового цвета, а его кресла обиты специальным материалом Taylor Fit, который должен обеспечивать более комфортные ощущения.

Обновленный Nissan Note Aura, версия 90th Anniversary
1 / 2
Обновленный Nissan Note Aura, версия 90th Anniversary
2 / 2

Вторая версия для «премиальной» пятидверки в новинку – это «оспортивленный» вариант Autech. Его фишки – оригинальная решетка, более внушительный обвес, дополнительные диодные полоски ходовых огней фирменного для подразделения Autech синего цвета, черная крыша и «кожаный» салон.

Обновленный Nissan Note Aura, версия Autech
1 / 3
Обновленный Nissan Note Aura, версия Autech
2 / 3
Обновленный Nissan Note Aura, версия Autech
3 / 3

Технику менять не стали. Все модели семейства Nissan Note доступны с гибридной установкой e-Power: бензиновый двигатель 1.2 (82 л.с.) не связан с колесами, он работает только как генератор, передние же колеса вращает электромотор. При этом Aura единственная имеет более мощный электродвигатель: 136 вместо 116 л.с. Также можно выбрать полноприводный хэтчбек с отдельным 68-сильным электромотором на задней оси (такой движок положен всем Note 4WD).

Обновленный Nissan Note Aura, версия Autech
1 / 2
Обновленный Nissan Note Aura, версия Autech
2 / 2

Цена рестайлингового Nissan Note Aura начинается с 2 779 700 йен (около 1,56 млн рублей по актуальному курсу), «юбилейная» пятидверка обойдется минимум в 2 889 700 йен (1,6 млн рублей), а версия Autech стоит от 3 050 300 йен (1,7 млн рублей). Обычный обновленный хэтчбек стоит от 2 299 000 йен (1,29 млн рублей).

Обновленные Nissan Note Aura и стандартный Nissan Note

Между тем в июле Nissan представит еще одну посвежевшую модификацию Note Aura – «злую» версию Nismo.

хэтчбек Япония авторынок новинки гибридные авто рестайлинг Nissan Nissan Note

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Правила проезда тупика: надо ли уступать кому-то дорогу Знаки 6.8.1-6.8.3 на дороге видел каждый водитель. Вот только не каждый помнит правила проезда пересечения с тупиковой дорогой, а некоторые и вовсе считают тупик прилегающей территорией. Как... 296 0 0 10.06.2024
Статьи / История Ракетное топливо, разные цилиндры и подвижный пол: самые хитрые способы обойти регламент гонок Недавно мы рассказывали о самых хитрых, а порой и откровенно наглых способах выиграть гонку за счет нелегального трюка. Сегодня мы продолжим рассказ о случаях, когда инженеры пытались снабд... 877 0 0 09.06.2024
Статьи / История Две двери, но не по бокам: как и почему появился двуликий Zundapp Janus Что бы вы сказали про автомобиль с двумя дверями, но расположенными не на боковинах кузова, а в его торцах? Смело даже для концепт-кара, правда? А ведь машина с такой конструктивной особенно... 856 0 2 08.06.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 93630 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 15717 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 12911 20 172 14.03.2024
Change privacy settings